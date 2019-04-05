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Коноплянка не спас "Шальке" от домашнего фиаско "Вердер" в гостях выиграл у "Шальке" в 1/4 финала Кубка Германии. У победителей отличились Милот Рашица и Дави Классен. Фото: werder.de Ранее в 1/2 финала пробились также "Гамбург", "Бавария" и "РБ Лейпциг". Полуфинальные пары станут известны после жеребьевки. Кубок Германии 1/2 финала "Шальке" - "Вердер" - 0:2 (0:0) Голы: Рашица, 65 (0:1). Классен, 72 (0:2). "Шальке": Нюбель, Настасич, Сане, Руди, Очипка, Стамбули, Маскарель, Сердар, Бужеллаб (Ут, 68), Бургшталлер (Кутуджу, 83), Эмболо (Коноплянка, 59). "Вердер": Павленка, Мойсандер, Велькович (Лангкамп, 84), Аугустинссон, Фридль, Нури Шахин, Классен, М.Эггештайн, Крузе, Й.Эггештайн (Мевальд, 74), Рашица (Харник, 88). Предупреждения: Сане, 22. Нури Шахин, 50. Руди, 55. Удаление: Нури Шахин, 90. Судья: Айтекин. 3 апреля. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".

Спорт-Экспресс

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