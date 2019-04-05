Коноплянка не спас "Шальке" от домашнего фиаско

"Вердер" в гостях выиграл у "Шальке" в 1/4 финала Кубка Германии.
 
У победителей  отличились Милот Рашица и Дави Классен.
Фото Коноплянка не спас "Шальке" от домашнего фиаско
Фото: werder.de
 
Ранее в 1/2 финала пробились также "Гамбург", "Бавария" и "РБ Лейпциг".
 
Полуфинальные пары станут известны после жеребьевки.
 
Кубок Германии
 
1/2 финала
 
"Шальке" - "Вердер" - 0:2 (0:0)
 
Голы: Рашица, 65 (0:1). Классен, 72 (0:2).
 
"Шальке": Нюбель, Настасич, Сане, Руди, Очипка, Стамбули, Маскарель, Сердар, Бужеллаб (Ут, 68), Бургшталлер (Кутуджу, 83), Эмболо (Коноплянка, 59).
 
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Велькович (Лангкамп, 84), Аугустинссон, Фридль, Нури Шахин, Классен, М.Эггештайн, Крузе, Й.Эггештайн (Мевальд, 74), Рашица (Харник, 88).
 
Предупреждения: Сане, 22. Нури Шахин, 50. Руди, 55.
 
Удаление: Нури Шахин, 90.
 
Судья: Айтекин.
 
3 апреля. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".


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