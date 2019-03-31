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2019-03-31
Серия А: "Милан" проиграл из-за нелепой ошибки вратаря (ВИДЕО)
"Милан" в матче 29-го тура чемпионата Италии проиграл "Сампдории" на выезде - 0:1.
Единственный гол в этой игре был забилт на 1-й минуте Грегуаром Дефрелем.
Фото: gazzetta.it
Миланцы проиграли во втором матче серии А подряд.
Туром ранее они уступили "Интеру".
Чемпионат Италии
Серия А
29-й тур
"Сампдория" - "Милан" - 1:0 (1:0)
Гол: Дефрель, 1.
"Сампдория": Аудеро, Сала, Мурру, Андерсен, Колли, Рамирес (Сапонара, 66), Прат, Линетти, Виейра (Янкто, 79), Квальярелла (Габбьядини, 87), Дефрель.
"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес (Конти, 46), Романьоли, Калабрия, Билья (Лукас Пакета, 71), Бакайоко, Сусо (Кутроне, 64), Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо, Пентек.
Предупреждения: Сусо, 15. Самуэль Кастильехо, 25. Виейра, 37. Бакайоко, 65. Прат, 86. Музаккьо, 90+1.
Судья: Орсато.
30 марта. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
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