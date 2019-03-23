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2019-03-23
Йоханнес Бе выиграл спринт в Холменколлене
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Результат 25-летнего спортсмена составил 24 минуты 39,9 секунды.
Йоханнес Бе. Фото: biathlonworld.com
Второе место занял итальянец Лукас Хофер, третье - француз Кантен Фийон Майе.
Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который с одним промахом занял 29-е место, уступив норвежцу 1.35,1.
Артем Прима, допустив два промаха, занял в итоге 40-е место, уступив победителю 1.58,5.
Холменколлен (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт
10 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 24.39,9 (1 шт. круг)
2. Лукас Хофер (Италия) - 31,7 (0)
3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 35,0 (0)
4. Юлиан Эберхард (Австрия) - 38,3 (2)
5. Тарьей Бе (Норвегия) - 38,5 (1)
6. Бенедикт Долль (Германия) - 39,4 (2).
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