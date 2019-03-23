Йоханнес Бе выиграл спринт в Холменколлене

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Холменколлене.
 
Результат 25-летнего спортсмена составил 24 минуты 39,9 секунды. 
Фото Йоханнес Бе выиграл спринт в Холменколлене
Йоханнес Бе. Фото: biathlonworld.com
 
Второе место занял итальянец Лукас Хофер, третье - француз Кантен Фийон Майе. 
 
Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который с одним промахом занял 29-е место, уступив норвежцу 1.35,1.
 
Артем Прима, допустив два промаха, занял в итоге 40-е место, уступив победителю 1.58,5.
 
Холменколлен (Норвегия)
 
Кубок мира
 
Мужчины
 
Спринт
 
10 км
 
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 24.39,9 (1 шт. круг)
 
2. Лукас Хофер (Италия) - 31,7 (0)
 
3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 35,0 (0)
 
4. Юлиан Эберхард (Австрия) - 38,3 (2)
 
5. Тарьей Бе (Норвегия) - 38,5 (1)
 
6. Бенедикт Долль (Германия) - 39,4 (2).
 


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