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Йоханнес Бе выиграл спринт в Холменколлене Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Холменколлене. Результат 25-летнего спортсмена составил 24 минуты 39,9 секунды. Йоханнес Бе. Фото: biathlonworld.com Второе место занял итальянец Лукас Хофер, третье - француз Кантен Фийон Майе. Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который с одним промахом занял 29-е место, уступив норвежцу 1.35,1. Артем Прима, допустив два промаха, занял в итоге 40-е место, уступив победителю 1.58,5. Холменколлен (Норвегия) Кубок мира Мужчины Спринт 10 км 1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 24.39,9 (1 шт. круг) 2. Лукас Хофер (Италия) - 31,7 (0) 3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 35,0 (0) 4. Юлиан Эберхард (Австрия) - 38,3 (2) 5. Тарьей Бе (Норвегия) - 38,5 (1) 6. Бенедикт Долль (Германия) - 39,4 (2). Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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