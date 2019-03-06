Яркий перформанс фанов "Бруссии" не помог "шмелям" пройти "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов
Дортмундцы уступили "шпорам".
Накануне в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов дортмундская "Боруссия" принимала "Тоттенхэм".
Первый поединок в Лондоне немецкий клуб разгромно проиграл 0:3.
Однако болельщики "шмелей" продолжали верить, что в ответном поединке можно ликвидировать столь внушительный гандикап, и перед матчем устроили на трибунах "Сигнал Идуна Парк" красочное шоу.
Надо признать, игроки "Боруссии" не подхватили порыв своих фанов и бесславно проиграли встречу 0:1.
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