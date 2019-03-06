Яркий перформанс фанов "Бруссии" не помог "шмелям" пройти "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов

Дортмундцы уступили "шпорам".

Накануне в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов дортмундская "Боруссия" принимала "Тоттенхэм".

Первый поединок в Лондоне немецкий клуб разгромно проиграл 0:3.

Однако болельщики "шмелей" продолжали верить, что в ответном поединке можно ликвидировать столь внушительный гандикап, и перед матчем устроили на трибунах "Сигнал Идуна Парк" красочное шоу.

Фото: Боруссия (Д)
Фото: боруссия (Д)

Надо признать, игроки "Боруссии" не подхватили порыв своих фанов и бесславно проиграли встречу 0:1.


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