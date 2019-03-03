Примера: "Эйбар" выиграл у "Сельты"

"Эйбар" выиграл у "Сельты" в матче 26-го тура чемпионата Испании.
 
В составе победителей на 87-й минуте отличился Серхио Энрич.
Фото Примера: "Эйбар" выиграл у "Сельты"
Фото: sdeibar.com
 
Хозяева могли выйти вперед раньше, но удар Шарлеса с пенальти 68-й минуте отбил Рубен Бланко.
 
"Эйбар" набрал 34 очка и занимает девятое место. У "Сельты" 25 очков и 17-я позиция.
 
В следующем туре "Эйбар" на выезде сыграет с "Алавесом", а "Сельта" примет "Бетис".
 
Чемпионат Испании
 
Ла лига
 
26-й тур
 
"Эйбар" - "Сельта" - 1:0 (0:0)
 
Гол: Серхио Энрич, 87.
 
Нереализованный пенальти: Шарлес, 68 (вратарь).
 
"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья (Бигас, 74), Кукурелья (Кардона, 81), Диоп, Хоан Хордан (Эскаланте, 64), Орельяна, Серхио Энрич, Шарлес.
 
"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Костас (Юльсагер, 88), Худт, Хункa, Окай Йокушлу (Бельтран, 64), Лоботка, Йенсен (Буфаль, 67), Мендес, Гомес.
 
Предупреждения: Костас, 37. Хосе Анхель, 74.
 
Судья: Куадра Фернандес.
 
3 марта. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".


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