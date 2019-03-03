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Примера: "Эйбар" выиграл у "Сельты" "Эйбар" выиграл у "Сельты" в матче 26-го тура чемпионата Испании. В составе победителей на 87-й минуте отличился Серхио Энрич. Фото: sdeibar.com Хозяева могли выйти вперед раньше, но удар Шарлеса с пенальти 68-й минуте отбил Рубен Бланко. "Эйбар" набрал 34 очка и занимает девятое место. У "Сельты" 25 очков и 17-я позиция. В следующем туре "Эйбар" на выезде сыграет с "Алавесом", а "Сельта" примет "Бетис". Чемпионат Испании Ла лига 26-й тур "Эйбар" - "Сельта" - 1:0 (0:0) Гол: Серхио Энрич, 87. Нереализованный пенальти: Шарлес, 68 (вратарь). "Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья (Бигас, 74), Кукурелья (Кардона, 81), Диоп, Хоан Хордан (Эскаланте, 64), Орельяна, Серхио Энрич, Шарлес. "Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Костас (Юльсагер, 88), Худт, Хункa, Окай Йокушлу (Бельтран, 64), Лоботка, Йенсен (Буфаль, 67), Мендес, Гомес. Предупреждения: Костас, 37. Хосе Анхель, 74. Судья: Куадра Фернандес. 3 марта. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".

Спорт-Экспресс

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