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2019-03-03
Примера: "Эйбар" выиграл у "Сельты"
"Эйбар" выиграл у "Сельты" в матче 26-го тура чемпионата Испании.
В составе победителей на 87-й минуте отличился Серхио Энрич.
Фото: sdeibar.com
Хозяева могли выйти вперед раньше, но удар Шарлеса с пенальти 68-й минуте отбил Рубен Бланко.
"Эйбар" набрал 34 очка и занимает девятое место. У "Сельты" 25 очков и 17-я позиция.
В следующем туре "Эйбар" на выезде сыграет с "Алавесом", а "Сельта" примет "Бетис".
Чемпионат Испании
Ла лига
26-й тур
"Эйбар" - "Сельта" - 1:0 (0:0)
Гол: Серхио Энрич, 87.
Нереализованный пенальти: Шарлес, 68 (вратарь).
"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья (Бигас, 74), Кукурелья (Кардона, 81), Диоп, Хоан Хордан (Эскаланте, 64), Орельяна, Серхио Энрич, Шарлес.
"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Костас (Юльсагер, 88), Худт, Хункa, Окай Йокушлу (Бельтран, 64), Лоботка, Йенсен (Буфаль, 67), Мендес, Гомес.
Предупреждения: Костас, 37. Хосе Анхель, 74.
Судья: Куадра Фернандес.
3 марта. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".
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