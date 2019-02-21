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2019-02-21
Лига Европы: "Севилья" вышла в 1/8 финала
"Севилья" победила "Лацио" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Голами отметились нападающие Виссам Бен Йеддер и Пабло Сарабия.
Фото: gazzetta.it
Обе команды доигрывали встречу в меньшинстве: на 61-й минуте был удален хавбек красно-белых Франко Васкес, а на 71-й - защитник римлян Адам Марушич.
Экс-форвард "Спартака" Квинси Промес вышел на замену на 6-й минуте встречи и провел на поле все оставшееся время.
Первый матч между этими командами завершился минимальной победой "Севильи".
Лига Европы
1/16 финала
"Севилья" (Испания) - "Лацио" (Италия) - 2:0 (1:0)
Голы: Бен Йеддер, 20 (1:0). Сарабия, 78 (2:0).
"Севилья": Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро (Промес, 6), Гомес, Васкес, Меса (Рог, 81), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Андре Силва (Амаду, 63).
"Лацио" (Италия): Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон (Корреа, 48), Марушич, Лулич, Бадель (Дурмиси, 76), Катальди, Милинкович-Савич (Ромулу, 56), Кайседо, Иммобиле.
Предупреждения: Васкес, 18. Габаррон, 21. Кайседо, 31. Иммобиле, 84.
Удаления: Васкес, 60. Марушич, 71.
Судья: Тэйлор (Англия).
20 февраля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".
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