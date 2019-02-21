Лига Европы: "Севилья" вышла в 1/8 финала

"Севилья" победила "Лацио" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
 
Голами отметились нападающие Виссам Бен Йеддер и Пабло Сарабия.
Фото Лига Европы: "Севилья" вышла в 1/8 финала
Фото: gazzetta.it
 
Обе команды доигрывали встречу в меньшинстве: на 61-й минуте был удален хавбек красно-белых Франко Васкес, а на 71-й - защитник римлян Адам Марушич. 
 
Экс-форвард "Спартака" Квинси Промес вышел на замену на 6-й минуте встречи и провел на поле все оставшееся время.
 
Первый матч между этими командами завершился минимальной победой "Севильи".
 
Лига Европы 
 
1/16 финала 
 
"Севилья" (Испания) - "Лацио" (Италия) - 2:0 (1:0)
 
Голы: Бен Йеддер, 20 (1:0). Сарабия, 78 (2:0). 
 
"Севилья": Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро (Промес, 6), Гомес, Васкес, Меса (Рог, 81), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Андре Силва (Амаду, 63).
 
"Лацио" (Италия): Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон (Корреа, 48), Марушич, Лулич, Бадель (Дурмиси, 76), Катальди, Милинкович-Савич (Ромулу, 56), Кайседо, Иммобиле.
 
Предупреждения: Васкес, 18. Габаррон, 21. Кайседо, 31. Иммобиле, 84. 
 
Удаления: Васкес, 60. Марушич, 71. 
 
Судья: Тэйлор (Англия).
 
20 февраля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".


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