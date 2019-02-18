Новостей.COM ⇒ Спорт

Серия А: "Наполи" теряет очки "Наполи" и "Торино" сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Италии - 0:0. Неаполитанцы отстатои от лидирующего "Ювентуса" на 13 очков. Фото: gazzetta.it Чемпионат Италии Серия А 24-й тур "Наполи" - "Торино" - 0:0 "Наполи": Оспина, Малькюи, Максимович, Кулибали, Хюсай, Аллан, Зелиньски, Руис (Верди, 70), Кальехон (Мертенс, 69), Инсинье, Милик. "Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди (Париджини, 78), Нкулу, Иццо, Эйна, Ринкон (Мейте, 55), Лукич, Белотти, Беренгер (Базелли, 63). Предупреждения: Ринкон, 45+2. Инсинье, 45+3. Моретти, 58. Кулибали, 60. Аллан, 65. Эйна, 71. Хюсай, 82. Малькюи, 90+4. Судья: Фаббри. 17 февраля. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.