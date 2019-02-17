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2019-02-17
Победитель конкурса данков Уикенда всех звезд НБА перепрыгнул Шакила О’Нила
Хамиду Диалло выиграл одну из трех номинаций.
В Шарлотт проходит Уикенд всех звезд НБА, в котором игроки соревновались, в частности, в трех конкурсных категориях.
Конкурс данков выиграл атакующий защитник "Оклахома-Сити Тандер" Хамиду Диалло, который в финале забросил мяч в кольцо, предварительно перепрыгнув через 4-кратного победителя НБА, легендарного Шакила О’Нила, чей рост составляет 216 см.
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