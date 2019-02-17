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Победитель конкурса данков Уикенда всех звезд НБА перепрыгнул Шакила О’Нила Хамиду Диалло выиграл одну из трех номинаций. В Шарлотт проходит Уикенд всех звезд НБА , в котором игроки соревновались, в частности, в трех конкурсных категориях. Конкурс данков выиграл атакующий защитник "Оклахома-Сити Тандер" Хамиду Диалло, который в финале забросил мяч в кольцо, предварительно перепрыгнув через 4-кратного победителя НБА , легендарного Шакила О’Нила, чей рост составляет 216 см. Конкурс трехочковых бросков выиграл атакующий защитник "Бруклин Нетс" Джо Харрис. Он показал третью подряд точную серию в истории соревнования, забросив 12 бросков подряд. Также состоялся конкурс мастерства, который выиграл форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тэйтум. Для победы в финале над игроком "Атланты Хокс" Треем Янгом, 20-летнему Джейсону понадобился точный бросок с центра площадки. Конкурс трехочковых бросков выиграл атакующий защитник "Бруклин Нетс" Джо Харрис. Он показал третью подряд точную серию в истории соревнования, забросив 12 бросков подряд.Также состоялся конкурс мастерства, который выиграл форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тэйтум. Для победы в финале над игроком "Атланты Хокс" Треем Янгом, 20-летнему Джейсону понадобился точный бросок с центра площадки.

LB.ua

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