Победитель конкурса данков Уикенда всех звезд НБА перепрыгнул Шакила О’Нила

Хамиду Диалло выиграл одну из трех номинаций.

В Шарлотт проходит Уикенд всех звезд НБА, в котором игроки соревновались, в частности, в трех конкурсных категориях.

Конкурс данков выиграл атакующий защитник "Оклахома-Сити Тандер" Хамиду Диалло, который в финале забросил мяч в кольцо, предварительно перепрыгнув через 4-кратного победителя НБА, легендарного Шакила О’Нила, чей рост составляет 216 см.

Конкурс трехочковых бросков выиграл атакующий защитник "Бруклин Нетс" Джо Харрис. Он показал третью подряд точную серию в истории соревнования, забросив 12 бросков подряд.

Также состоялся конкурс мастерства, который выиграл форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тэйтум. Для победы в финале над игроком "Атланты Хокс" Треем Янгом, 20-летнему Джейсону понадобился точный бросок с центра площадки.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"Манчестер Юнайтед" предлагает за 18-летнего игрока 57 млн евро, - СМИ. Футбол"Манчестер Юнайтед" предлагает за 18-летнего игрока 57 млн евро, - СМИ. Футбол
Игроки "Реала" разговаривают с Бэйлом при помощи жестовИгроки "Реала" разговаривают с Бэйлом при помощи жестов
Лига чемпионов: "Рома" дома обыграла "Порту"Лига чемпионов: "Рома" дома обыграла "Порту"
Усик устроил бой с тенью в водеУсик устроил бой с тенью в воде
Лига Европы: "Севилья" в гостях обыграла "Лацио"Лига Европы: "Севилья" в гостях обыграла "Лацио"
Блок рекламы


Похожие новости
Матч звезд Суперлиги: Игру поглотило тотальное шоу (ВИДЕО)  Матч звезд Суперлиги: Игру поглотило тотальное шоу (ВИДЕО)  
Цуренко обыграла победительницу US Open-2018 в полуфинале теннисного турнира в БрисбенеЦуренко обыграла победительницу US Open-2018 в полуфинале теннисного турнира в Брисбене
Лига чемпионов: На фоне "Звезды" Мбаппе был хорошЛига чемпионов: На фоне "Звезды" Мбаппе был хорош
Игорь Суркис: Хацкевич помог Шапаренко избавиться от призрака звездной болезни. ФутболИгорь Суркис: Хацкевич помог Шапаренко избавиться от призрака звездной болезни. Футбол
Грузия завершила Лигу наций с лучшим показателем среди всех сборных. ФутболГрузия завершила Лигу наций с лучшим показателем среди всех сборных. Футбол
Кафу: Винисиус скоро станет звездой РеалаКафу: Винисиус скоро станет звездой Реала
В начале декабря состоится третья ежегодная церемония футбольные звезды УкраиныВ начале декабря состоится третья ежегодная церемония футбольные звезды Украины
Црвена Звезда с сухим счетом переиграла Ливерпуль. ФутболЦрвена Звезда с сухим счетом переиграла Ливерпуль. Футбол
Ферстаппен - победитель Гран-при Мексики, Хэмилтон - чемпионФерстаппен - победитель Гран-при Мексики, Хэмилтон - чемпион
Глеб: Футболисты Челси на голову сильнее нас во всех компонентахГлеб: Футболисты Челси на голову сильнее нас во всех компонентах
Последние новости
Подгружаем последние новости