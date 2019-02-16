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Кристиансен выиграл спринт в Солт-Лейк-Сити Норвежец Ветле Кристиансен выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити. 26-летний спортсмен не допустил ни одного промаха и показал результат 23 минуты 29,7 секунды. Ветле Кристиансен. Фото: biathlonworld.com Второе место занял француз Симон Дестье (отставание 1,3 секунды). Третьим стал немец Роман Рес (22,4 секунды). Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе допустил 4 промаха на стойке и занял 5-е место. Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный допустил 4 промаха, заняв в итоге 33-е место (1.41,7). Солт-Лейк-Сити (США) Кубок мира Мужчины Спринт 10 км 1. Ветле Кристиансен (Норвегия) - 23.29,7 (0 шт. кругов) 2. Симон Дестье (Франция) - отставание 1,3 (1) 3. Роман Рес (Германия) - 22,4 (1) 4. Эрик Лессер (Германия) - 23,0 (0) 5. Йоханнес Бе (Норвегия) - 41,5 (4) 6. Кантен Фийон Майе (Франция) - 42,9 (1). Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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