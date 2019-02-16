Кристиансен выиграл спринт в Солт-Лейк-Сити

Норвежец Ветле Кристиансен выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
 
26-летний спортсмен не допустил ни одного промаха и показал результат 23 минуты 29,7 секунды.
Фото Кристиансен выиграл спринт в Солт-Лейк-Сити
Ветле Кристиансен. Фото: biathlonworld.com
 
Второе место занял француз Симон Дестье (отставание 1,3 секунды).
 
Третьим стал немец Роман Рес (22,4 секунды).
 
Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе допустил 4 промаха на стойке и занял 5-е место.
 
Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный допустил 4 промаха, заняв в итоге 33-е место (1.41,7).
 
Солт-Лейк-Сити (США)
 
Кубок мира
 
Мужчины
 
Спринт 10 км
 
1. Ветле Кристиансен (Норвегия) - 23.29,7 (0 шт. кругов)
 
2. Симон Дестье (Франция) - отставание 1,3 (1)
 
3. Роман Рес (Германия) - 22,4 (1)
 
4. Эрик Лессер (Германия) - 23,0 (0)
 
5. Йоханнес Бе (Норвегия) - 41,5 (4)
 
6. Кантен Фийон Майе (Франция) - 42,9 (1).
 
Спорт-Экспресс в Украине


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