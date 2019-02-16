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2019-02-16
Кристиансен выиграл спринт в Солт-Лейк-Сити
Норвежец Ветле Кристиансен выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
26-летний спортсмен не допустил ни одного промаха и показал результат 23 минуты 29,7 секунды.
Ветле Кристиансен. Фото: biathlonworld.com
Второе место занял француз Симон Дестье (отставание 1,3 секунды).
Третьим стал немец Роман Рес (22,4 секунды).
Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе допустил 4 промаха на стойке и занял 5-е место.
Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный допустил 4 промаха, заняв в итоге 33-е место (1.41,7).
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Мужчины
Спринт 10 км
1. Ветле Кристиансен (Норвегия) - 23.29,7 (0 шт. кругов)
2. Симон Дестье (Франция) - отставание 1,3 (1)
3. Роман Рес (Германия) - 22,4 (1)
4. Эрик Лессер (Германия) - 23,0 (0)
5. Йоханнес Бе (Норвегия) - 41,5 (4)
6. Кантен Фийон Майе (Франция) - 42,9 (1).
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