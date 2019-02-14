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Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA в Дохе Элина Свитолина довольно легко одолела чешку Каролин Мухову. Элина Свитолина Фото: jimmie48 Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) провела очередной поединок на хардовом турнире серии Премьер в Дохе (Катар). Соперницей украинки в четвертьфинале была представительница Чехии Каролина Мухова (№132 WTA). Свитолина выиграла матч в двух сетах 6:4, 6:2 и вышла в полуфинал турнира. В первом сете украинка довольно уверенно контролировала ход поединка. Однако при счете 5:3 неожиданно отдала свою подачу, и в следующем розыгрыше имела 0:30. Чтобы не затягивать сет, Элине пришлось включиться по полной и сделать брейк, а с ним и выиграть партию 6:4. Во втором сете соперница Свитолиной оказывала нашей теннисистке лишь эпизодическое сопротивление - 6:2.

LB.ua

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