В чемпионате Аргентины игрок был изгнан с поля за жестокий фол в стиле кунг-фу

Встречались соседи по турнирной таблице.

Фото: Скриншот

В рамках 18-го тура чемпионата Аргентины в Ла-Плате местный "Эстудиантес" принимал клуб "Патронато".

Отметим, что встречались две команды, расположенные в нижней части турнирной таблицы, поэтому матч отличался излишней агрессивностью.

Уже на 35-й минуте рефери поединка показал игроку гостей Федерико Браво прямую красную карточку за жесточайший фол против игрока соперника, к тому же совершенный Браво без игровой необходимости, практически в центре поля.

#TNTSports | ?Patada voladora y roja para Fede Bravo! Chapu Bra?a qued? con la mano lastimada.#Estudiantes ? #Patronato pic.twitter.com/IyulwWQKai

— TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 9 февраля 2019 г.
Добавим, что "Эстудиантес" этот поединок выиграл 1:0 и незначительно улучшил свою позицию в турнирной таблице, переместившись на 15-ю строчку.

"Патронато" остался на 23-м месте.


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