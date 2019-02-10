В чемпионате Аргентины игрок был изгнан с поля за жестокий фол в стиле кунг-фу
Встречались соседи по турнирной таблице.
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В рамках 18-го тура чемпионата Аргентины в Ла-Плате местный "Эстудиантес" принимал клуб "Патронато".
Отметим, что встречались две команды, расположенные в нижней части турнирной таблицы, поэтому матч отличался излишней агрессивностью.
Уже на 35-й минуте рефери поединка показал игроку гостей Федерико Браво прямую красную карточку за жесточайший фол против игрока соперника, к тому же совершенный Браво без игровой необходимости, практически в центре поля.
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