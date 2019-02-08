На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
В потасовке приняли участие члены команд обоих бойцов.
Во время турнира ММА в Германии состоялась массовая драка с участием представителей команд бойцов.
Инцидент произошел в 3 раунде во время поединка немца Феликса Шиффарта и турка Эмера Солмаза.
Представитель проигрывавшего бойца выбросил на ринг полотенце, но рефери не заметил этого момента и позволил Солмазу нанести еще несколько ударов.
В это время в октагон запрыгнули члены команд обоих бойцов и устроили зрелищную потасовку.
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