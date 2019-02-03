Примера: "Сельта" на своем поле обыграла "Севилью"

"Сельта" обыграла "Севилью" в матче 22-го тура чемпионата Испании - 1:0.
 
Единственный мяч в это встрече забил Окай Йокушлу.
Фото Примера: "Сельта" на своем поле обыграла "Севилью"
Фото: sevillafc.es
 
Севильцы занимают 4-е место в турнирной таблице, уступая "Реалу" 3 очка.
 
Пятым идет "Алавес" с отставанием в 4 очка и одной игрой в запасе.
 
Чемпионат Испании 
 
Примера
 
22-й тур 
 
"Сельта" - "Севилья" - 1:0 (0:0)
 
Гол: Окай Йокушлу, 73. 
 
"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Араухо, Мальо, Хункa, Окай Йокушлу (Костас, 86), Хосабед Санчес (Лоботка, 68), Буфаль (Систо, 80), Мендес, Бельтран, М.Гомес.
 
"Севилья": Вацлик, Меркадо, Кьер, С.Гомес, Арана (Меса, 35), Банега, Ф.Васкес (Амаду, 69), Бен Йеддер, Сарабия (Эскудеро, 76), Промес, Андре Силва.
 
Предупреждения: Сарабия, 29. Окай Йокушлу, 49. С.Гомес, 63. Бельтран, 80. Костас, 88. Бен Йеддер, 88. Банега, 89. Мендес, 90. 
 
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
 
2 февраля. Виго. Стадион "Балаидос".


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