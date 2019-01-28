Кубок IBU: От перестановки участников бронза не меняется

Украинские биатлонисты не остались без наград на очередном этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.

Мировой биатлон не стоит на месте и регулярно вносит в программу своих соревнований определенные новшества и изменения.

Ленцерхайде. Виталий ТРУШ и Мария КРУЧОВА. Фото: biathlon.com.ua

Одно из таких было опробовано на 6-м этапе Кубка IBU. В смешанных эстафета было предложено стартовать мужчинам, а завершать гонки - женщинам.

Для украинских биатлонистов это «ноу-хау» оказалось палкой о двух концах, ведь если в первой дисциплине дело для них завершилось восхождением на бронзовую ступень пьедестала, то во второй случился настоящих крах…

Отстаивать честь нашей страны в одиночном миксте были отправлены Виталий Труш с Марией Кручовой, и ребята это доверие оправдали с лихвой. У них оказались достаточно серьезные, по меркам Кубка IBU, соперники, но они не дрогнули.

В частности, Труш, что называется, в одни ноги отработал с ними всю дистанцию и отправил Кручову на заключительный этап с третьей позиции, чуть позади представителей РоSSии и Германии. Марии пришлось выдерживать жесточайшую конкуренцию со стороны опытнейших польки Магдалены Гвиздон и норвежки Теклы Брюн-Ли.

Однако, похоже, наша красотка очень уж хотела сделать реальностью свой первый взрослый подиум на международных стартах, поскольку здорово отработала на стрельбище. Соответственно, не только окончательно «отцепила» Гвиздон и Брюн-Ли, но и отправилась на решающий круг в семи секундах впереди немки Мари Хайнрих. Правда, сил украинке после изнурительных спринта и персьюта (где Мария, кстати, выступила вполне достойно!) не хватило, и немка все же вернула своей команде вторую позицию. Однако и бронзовые награды Труша с Кручовой - результат вполне шикарный.

А вот говорить о смешанной эстафете не хочется совершенно. Ведь Антон Дудченко, даже при приятных нулях на стрельбище, в скорости уступил конкурентам более 40 секунд. Далее масла в огонь подлил Виталий Кильчицкий, не избежавший штрафного круга.

И, наконец, очередной фонтан залпов в неведомом направлении выдала Яна Бондарь, умудрившаяся отправиться сразу на 450 дополнительных метров. При выходе с них ее и весь наш квартет уже поджидало язвительное известие: они прекращают дальнейшую борьбу как круговые. Надежде Белкиной стартовать было не суждено.

Кстати, именно Белкина вполне могла оказаться на пьедестале почета в Ленцерхайде в персональных стартах. Подвел единственный промах в спринте, который отбросил ее на итоговую четвертую позицию…

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

ЛЕНЦЕРХАЙДЕ (Швейцария). Кубок IBU. 6-й этап. 24 января. Мужчины. Спринт. 10 км. 1. Ф.Клод (Франция) - 25.42,0 (0+1). 2. Вистнер (Швейцария) - отставание 10,5 (0+1). 3. Дале (Норвегия) - 18,5 (0+1)... 27. КИЛЬЧИЦКИЙ - 2.05,5 (1+1)... 34. ДУДЧЕНКО - 2.34,9 (1+1)... 39. ТРУШ - 2.47,1 (0+0)... 63. ДОЦЕНКО (все - Украина) - 4.38,5 (3+1).

Женщины. Спринт. 7,5 км. 1. Сливко - 23.39,3 (0+0). 2. Кайшева (обе - РоSSия) - отставание 3,7 (0+0). 3. Хеттих (Германия) - 30,4 (0+0). 4. БЕЛКИНА - 47,3 (1+0)... 7. КРУЧОВА - 1.18,2 (0+0)... 20. БОНДАРЬ (все - Украина) - 2.07,5 (1+2).

26 января. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км. 1. Ф.Клод - 35.30,6 (0+1+0+1). 2. Хорн (Германия) - отставание 12,2 (2+0+0+0). 3. Бабиков (РоSSия) - 16,2 (1+0+1+0)... 28. ДУДЧЕНКО - 4.13,1 (1+1+0+0)... 40. КИЛЬЧИЦКИЙ - 6.18,8 (1+1+1+1).

Общий зачет Кубка IBU. 1. Бабиков - 520. 2. Поварницын - 440. 3. Корастылев (все - РоSSия) - 432... 23. ДУДЧЕНКО - 173... 39. ЛЕСЮК - 118... 52. ТРУШ - 90... 56. ТКАЛЕНКО - 83... 75. КИЛЬЧИЦКИЙ - 77... 85. ДОЦЕНКО - 33... 95. ЦЫМБАЛ - (все - Украина) - 23.

Женщины. Гонка преследования. 10 км. 1. Кайшева - 32.45,5 (1+0+0+0). 2. Сливко - отставание 37,6 (0+2+0+0). 3. Васнецова (все - РоSSия) - 56,2 (0+0+1+1)... 9. БЕЛКИНА - 2.02,9 (0+2+0+2)... 14. КРУЧОВА - 2.54,5 (0+0+2+1)... 20. БОНДАРЬ - 4.17,1 (1+1+1+2).

Общий зачет Кубка IBU. 1. Сливко - 554. 2. Андерссон - 465. 3. Хогберг (обе - Швеция) - 461... 7. БЕЛКИНА - 366... 15. ЖУРАВОК - 229... 24. КРУЧОВА - 184... 27. АБРАМОВА - 170... 30. БОНДАРЬ - 159... 95. КРИВОНОС (все - Украина) - 14.

27 января. Спринтерская смешанная эстафета. 1. РоSSия (Корастылев, Кайшева) - 36.20,3 (0+2). 2. Германия (Гросс, Хайнрих) - 1.01,5 (0+6). 3. УКРАИНА (Труш, Кручова) - 1.05,7 (0+4). 4. Норвегия - 1.21,0 (1+7). 5. Польша - 1.31,1 (1+14). 6. Швейцария - 2.03,3 (3+12).

Смешанная эстафета 2х7,5 + 2х6 км. 1. РоSSия (Бабиков, Слепов, Васнецова, Сливко) - 1:16.24,1 (0+7). 2. Германия (Фратцшер, Хорн, Хеттих, Н.Хорхлер) - 1.24,9 (2+10). 3. Норвегия (Богетвейт, Дале, Фемштейневик, Калкенберг) - 1.29,8 (0+12). 4. Чехия - 3.58,3 (0+11). 5. Австрия - 5.02,3 (1+12). 6. Франция - 5.02,3 (1+12)... УКРАИНА (Дудченко, Кильчицкий, Бондарь, Белкина) - снята как круговая (4+9).

Кубок наций. Мужчины. 1. РоSSия - 5427. 2. Норвегия - 5237. 3. Германия - 5062... 5. УКРАИНА - 4336.

Женщины. 1. РоSSия - 5477. 2. Германия - 4999. 3. Норвегия - 4690. 4. УКРАИНА - 4672.