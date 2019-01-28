Кубок IBU: От перестановки участников бронза не меняется
Украинские биатлонисты не остались без наград на очередном этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.
Мировой биатлон не стоит на месте и регулярно вносит в программу своих соревнований определенные новшества и изменения.
Ленцерхайде. Виталий ТРУШ и Мария КРУЧОВА. Фото: biathlon.com.ua
Одно из таких было опробовано на 6-м этапе Кубка IBU. В смешанных эстафета было предложено стартовать мужчинам, а завершать гонки - женщинам.
Для украинских биатлонистов это «ноу-хау» оказалось палкой о двух концах, ведь если в первой дисциплине дело для них завершилось восхождением на бронзовую ступень пьедестала, то во второй случился настоящих крах…
Отстаивать честь нашей страны в одиночном миксте были отправлены Виталий Труш с Марией Кручовой, и ребята это доверие оправдали с лихвой. У них оказались достаточно серьезные, по меркам Кубка IBU, соперники, но они не дрогнули.
В частности, Труш, что называется, в одни ноги отработал с ними всю дистанцию и отправил Кручову на заключительный этап с третьей позиции, чуть позади представителей РоSSии и Германии. Марии пришлось выдерживать жесточайшую конкуренцию со стороны опытнейших польки Магдалены Гвиздон и норвежки Теклы Брюн-Ли.
Однако, похоже, наша красотка очень уж хотела сделать реальностью свой первый взрослый подиум на международных стартах, поскольку здорово отработала на стрельбище. Соответственно, не только окончательно «отцепила» Гвиздон и Брюн-Ли, но и отправилась на решающий круг в семи секундах впереди немки Мари Хайнрих. Правда, сил украинке после изнурительных спринта и персьюта (где Мария, кстати, выступила вполне достойно!) не хватило, и немка все же вернула своей команде вторую позицию. Однако и бронзовые награды Труша с Кручовой - результат вполне шикарный.
А вот говорить о смешанной эстафете не хочется совершенно. Ведь Антон Дудченко, даже при приятных нулях на стрельбище, в скорости уступил конкурентам более 40 секунд. Далее масла в огонь подлил Виталий Кильчицкий, не избежавший штрафного круга.
И, наконец, очередной фонтан залпов в неведомом направлении выдала Яна Бондарь, умудрившаяся отправиться сразу на 450 дополнительных метров. При выходе с них ее и весь наш квартет уже поджидало язвительное известие: они прекращают дальнейшую борьбу как круговые. Надежде Белкиной стартовать было не суждено.
Кстати, именно Белкина вполне могла оказаться на пьедестале почета в Ленцерхайде в персональных стартах. Подвел единственный промах в спринте, который отбросил ее на итоговую четвертую позицию…
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