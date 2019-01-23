Новостей.COM ⇒ Спорт

"Бешикташ" отказался от Коноплянки: украинец запросил 4,5 млн евро зарплаты, - СМИ Турецкий клуб не устроил "аппетит" украинца. Евгений Коноплянка Стамбульский "Бешикташ" отказался от идеи подписать 29-летнего игрока немецкого "Шальке-04" Евгения Коноплянки, сообщает турецкое издание Haberler. Полузащитник сборной Украины запросил у турецкого клуба зарплату в размере 4,5 млн евро, уточняет издание, что явилось явно неподъемной ношей для платежной ведомости 15-кратных чемпионов Турции. Отмечается, что это на 1 млн превышает его нынешний оклад в Гельзенкирхене. Ранее сообщалось, что два турецких клуба - "Бешикташ" и "Фенербахче" изъявляли желание подписать Коноплянку. В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шальке» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.