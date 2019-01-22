Гвоздик перехитрил обязательного претендента, назначив добровольную защиту титула на март

Украинец спустя всего 3 месяца после завоевания титула будет защищать свой чемпионский пояс.

Обладатель пояса чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 KO) запланировал на март добровольную защиту своего титула, сообщил президент WBC Маурисио Сулейман в интервью BoxingScene.

"Сразу после того, как этот бой состоится, мы обяжем чемпиона защитить свой титул против Маркуса Брауна в качестве обязательного претендента", - цитирует Сулеймана издание.

Напомним, что обязательным претендентом на титул WBC в полутяжелом весе является американец Браун (23-0, 16 КО), который в прошедший уик-энд в кровавом поединке в Лас-Вегасе единогласным решением судей победил шведа Баду Джека (22-1-3, 13 КО).

Уточним, что по правилам WBC обязательным претендентам запрещается проводить какие-либо другие бои нежели бой за звание чемпиона мира.

Таким образом, команда Гвоздика, назначив добровольную защиту титула на весну, откладывает обязательный поединок с Брауном, как минимум до осени. Т.е. вынуждая обязательного претендента на 9-10-месячный простой в проведении боев, что несомненно должно сказаться на функциональной готовности Брауна к чемпионскому бою.

Добавим, что соперник украинца в мартовском поединке пока не определен.