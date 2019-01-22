Гвоздик перехитрил обязательного претендента, назначив добровольную защиту титула на март
Украинец спустя всего 3 месяца после завоевания титула будет защищать свой чемпионский пояс.
Обладатель пояса чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 KO) запланировал на март добровольную защиту своего титула, сообщил президент WBC Маурисио Сулейман в интервью BoxingScene.
"Сразу после того, как этот бой состоится, мы обяжем чемпиона защитить свой титул против Маркуса Брауна в качестве обязательного претендента", - цитирует Сулеймана издание.
Напомним, что обязательным претендентом на титул WBC в полутяжелом весе является американец Браун (23-0, 16 КО), который в прошедший уик-энд в кровавом поединке в Лас-Вегасе единогласным решением судей победил шведа Баду Джека (22-1-3, 13 КО).
Уточним, что по правилам WBC обязательным претендентам запрещается проводить какие-либо другие бои нежели бой за звание чемпиона мира.
Таким образом, команда Гвоздика, назначив добровольную защиту титула на весну, откладывает обязательный поединок с Брауном, как минимум до осени. Т.е. вынуждая обязательного претендента на 9-10-месячный простой в проведении боев, что несомненно должно сказаться на функциональной готовности Брауна к чемпионскому бою.
Добавим, что соперник украинца в мартовском поединке пока не определен.
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