Фанат "Чарльтона" на радостях случайно ударил ногой в пах футболиста на праздновании гола
Радость игроков и болельщиков "Чарльтона" была едина.
Фото: cкриншот
В рамках 29-го тура Первой лиги Англии борющийся за повышение в классе клуб "Чарльтон" принимал середняка лиги "Аккрингтон Стенли".
Всё решилось в заключительные 10 минут поединка. Вначале, на 82-й минуте был удален игрок хозяев Лайл Тейлор.
Однако, играя в меньшинстве, подопечным Ли Бойера удалось не только сохранить свои ворота "сухими", но и на 90+3 минуте забить победный гол – сделал это Карпан Грант, реализовавший пенальти 1:0.
Радость футболистов "Чарльтона" была неподдельной – поздравить Гранта побежала вся команда. Не отстали от игроков и фаны команды, вывалившие на поле отпраздновать успех. При этом один из болельщиков поскользнулся и высокоподнятой ногой ударил одного из футболистов в область паха.
По-видимому, боль игрока Чарльтона Кристиана Белика была сильной, но радость от победы еще больше.
Video: A Charlton fan accidentally collides with Krystian Bielik in the celebrations following their injury time winner against Accrington Stanley earlier today. Hopefully he's OK! #AFCpic.twitter.com/fDYSgVN9CT
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