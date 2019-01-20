Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге

Победу в мужском масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) одержал Йоханнес Бе. 
 
Второе место занял австриец Юлиан Эберхард, третьим стал француз Кантен Фийон Майе.
Фото Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге
Йоханнес Бе. Фото: biathlonworld.com
 
Еще один представитель Франции Мартен Фуркад на четвертом месте.
 
Украинец Дмитрий Пидручный стал 29-м, допустив три промаха.
 
Рупольдинг (Германия)
 
Кубок мира
 
Мужчины
 
Масс-старт 15 км
 
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 36.43,8 (1 шт. круг)
 
2. Юлиан Эберхард (Австрия) - отставание 0,6 (2)
 
3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 2,8 (1)
 
4. Мартен Фуркад (Франция) - 8,6 (1)
 
5. Ветле Кристиансен (Норвегия) - 9,9 (1)
 
6. Симон Дестье (Франция) - 25,0 (2).
 


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