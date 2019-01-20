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Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге Победу в мужском масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) одержал Йоханнес Бе. Второе место занял австриец Юлиан Эберхард, третьим стал француз Кантен Фийон Майе. Йоханнес Бе. Фото: biathlonworld.com Еще один представитель Франции Мартен Фуркад на четвертом месте. Украинец Дмитрий Пидручный стал 29-м, допустив три промаха. Рупольдинг (Германия) Кубок мира Мужчины Масс-старт 15 км 1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 36.43,8 (1 шт. круг) 2. Юлиан Эберхард (Австрия) - отставание 0,6 (2) 3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 2,8 (1) 4. Мартен Фуркад (Франция) - 8,6 (1) 5. Ветле Кристиансен (Норвегия) - 9,9 (1) 6. Симон Дестье (Франция) - 25,0 (2). Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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