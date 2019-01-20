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2019-01-20
Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге
Победу в мужском масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) одержал Йоханнес Бе.
Второе место занял австриец Юлиан Эберхард, третьим стал француз Кантен Фийон Майе.
Йоханнес Бе. Фото: biathlonworld.com
Еще один представитель Франции Мартен Фуркад на четвертом месте.
Украинец Дмитрий Пидручный стал 29-м, допустив три промаха.
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт 15 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 36.43,8 (1 шт. круг)
2. Юлиан Эберхард (Австрия) - отставание 0,6 (2)
3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 2,8 (1)
4. Мартен Фуркад (Франция) - 8,6 (1)
5. Ветле Кристиансен (Норвегия) - 9,9 (1)
6. Симон Дестье (Франция) - 25,0 (2).
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