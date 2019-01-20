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Серия А: "Интер" снова теряет очки (ВИДЕО) "Интер" и "Сассуоло" поделили очки в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло". Миланцы набрали 40 очков в 20-ти матчах и занимают третье место в турнирной таблице серии А. Мауро Икарди. Фото: gazzetta.it Отставание от "Наполи" - 4 очка. Чемпионат Италии Серия А 20-й тур "Интер" - "Сассуоло" - 0:0 "Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Жоау Мариу (Наингголан, 60), Брозович, Весино (Валеро, 82), Перишич, Икарди, Политано (Мартинес, 81). "Сассуоло": Консильи, Пелузо, Рожериу, Лирола, Маньяни, Боатенг, Джуричич (Бога, 62), Данкан (Бурабия, 73), Локателли, Сенси (Маньянелли, 76), Берарди. Предупреждения: Сенси, 32. Брозович, 50. Рожериу, 51. Пелузо, 90+3. Судья: Пайретто. 19 января. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

Спорт-Экспресс

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