Серия А: "Интер" снова теряет очки (ВИДЕО)  

"Интер" и "Сассуоло" поделили очки в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло".
 
Миланцы набрали 40 очков в 20-ти матчах и занимают третье место в турнирной таблице серии А.
Фото Серия А: "Интер" снова теряет очки (ВИДЕО)
Мауро Икарди. Фото: gazzetta.it
 
Отставание от "Наполи" - 4 очка.
 
Чемпионат Италии 
 
Серия А 
 
20-й тур 
 
"Интер" - "Сассуоло" - 0:0 
 
"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Жоау Мариу (Наингголан, 60), Брозович, Весино (Валеро, 82), Перишич, Икарди, Политано (Мартинес, 81).
 
"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Рожериу, Лирола, Маньяни, Боатенг, Джуричич (Бога, 62), Данкан (Бурабия, 73), Локателли, Сенси (Маньянелли, 76), Берарди.
 
Предупреждения: Сенси, 32. Брозович, 50. Рожериу, 51. Пелузо, 90+3. 
 
Судья: Пайретто.
 
19 января. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
 


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