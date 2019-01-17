Лунин отказал "Реалу" в досрочном возвращении из аренды, - СМИ

У украинца была опция для возвращения в Мадрид.

Андрей Лунин сам принял решение остаться до конца сезона в "Леганесе", сообщает Marca.

"Реал" планировал досрочное возвращение украинца в связи с продажей третьего вратаря Кико Касильи в британский "Лидс".

Однако 19-летний украинец, несмотря на отсутствие игрового времени, доволен своим положением в команде и считает, что она помогает ему адаптироваться к Ла Лиге.

Руководство "Леганеса" также довольно профессионализмом голкипера и его интеграцией в команду, поэтому уже планирует сделать запрос в "Реал" насчет аренды его на следующий сезон.