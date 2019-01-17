Лунин отказал "Реалу" в досрочном возвращении из аренды, - СМИ
У украинца была опция для возвращения в Мадрид.
Андрей Лунин сам принял решение остаться до конца сезона в "Леганесе", сообщает Marca.
"Реал" планировал досрочное возвращение украинца в связи с продажей третьего вратаря Кико Касильи в британский "Лидс".
Однако 19-летний украинец, несмотря на отсутствие игрового времени, доволен своим положением в команде и считает, что она помогает ему адаптироваться к Ла Лиге.
Руководство "Леганеса" также довольно профессионализмом голкипера и его интеграцией в команду, поэтому уже планирует сделать запрос в "Реал" насчет аренды его на следующий сезон.
В текущем сезоне Лунин сыграл за Pepineros только по 2 матча в чемпионате и Кубке Испании.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
17.01.2019 21:34