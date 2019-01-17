Лень оформил дабл-дабл и помог "Атланте" одолеть "Оклахому" в матче НБА

Алексей Лень набрал в матче 24 очка.

Лень оформил дабл-дабл и помог "Атланте" одолеть "Оклахому" в матче НБА
Алексей Лень
Фото: nba.com/hawks

Центровой "Атланты Хокс" и сборной Украины Алексей Лень в матче регулярного чемпионата НБА против "Оклахомы-Сити" (142:126) провел на площадке 31 минуту, за которые набрал 24 очка и сделал 11 подборов, оформив очередной дабл-дабл.

Кроме того, украинец отдал три результативные передачи, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот.

Напомним, в ноябре Лень cделал дабл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против "Лос-Анджелес Клипперс" (119:127).


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