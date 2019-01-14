Кубок IBU: Очередная бронза Белкиной

Четвертый этап Кубка IBU, завершившийся в польском городе Душники-Здруй, ознаменовался очередным медальным достижением представителей Украины.
На этот раз отличилась Надежда Белкина, которая классно провела вторую спринтерскую гонку.
Душники-Здруй. Надежда БЕЛКИНА. Фото: biathlon.com.ua
Мало того, что украинка четко закрыла все мишени, так она еще и ногами поработала на славу, показав пятую общую скорость среди всех участниц!
Соответственно, ныне тренерский штаб женской команды Украины тщательно рассматривает возможность участия Белкиной на соревнованиях 5-го этапа Кубка мира, который послезавтра стартует в немецком Рупольдинге.
К сожалению, результаты остальных наших спортсменов в Душниках-Здруй более разочаровали, нежели порадовали. Особенно Виталия Кильчицкого…
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