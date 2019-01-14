Кубок IBU: Очередная бронза Белкиной

Четвертый этап Кубка IBU, завершившийся в польском городе Душники-Здруй, ознаменовался очередным медальным достижением представителей Украины.

На этот раз отличилась Надежда Белкина, которая классно провела вторую спринтерскую гонку

Душники-Здруй. Надежда БЕЛКИНА. Фото: biathlon.com.ua

Мало того, что украинка четко закрыла все мишени, так она еще и ногами поработала на славу, показав пятую общую скорость среди всех участниц!

Соответственно, ныне тренерский штаб женской команды Украины тщательно рассматривает возможность участия Белкиной на соревнованиях 5-го этапа Кубка мира, который послезавтра стартует в немецком Рупольдинге.

К сожалению, результаты остальных наших спортсменов в Душниках-Здруй более разочаровали, нежели порадовали. Особенно Виталия Кильчицкого…

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

ДУШНИКИ-ЗДРУЙ (Польша). Кубок IBU. 4-й этап. 12 января. Мужчины. Спринт. 10 км. 1. Поварницын - 24,09,4 (0+0). 2. Поршнев (оба - РоSSия) - 24,9 (0+0). 3. Дале (Норвегия) - 25,0 (0+1)… 12. ЛЕСЮК - 1.17,3 (0+0)… 25. ДУДЧЕНКО - 1.45,6 (0+1)… 27. ТРУШ - 1.48,1 (1+0)… 67. ЦЫМБАЛ - 3.41,2 (2+2)… 69. КИЛЬЧИЦКИЙ (все - Украина) - 3.45,8 (3+2).

Женщины. Спринт. 7,5 км. 1. Гербулова - 22.10,7 (0+2). 2. Сливко - 5,6 (0+1). 3. Морозова (все - РоSSия) - 22,7 (1+1)… 10. БЕЛКИНА - 1.00,0 (1+1)… 23. БОНДАРЬ - 1.29,3 (0+3)… 52. КРУЧОВА (все - Украина) - 2.48,8 (2+2).

13 января. Мужчины. Спринт. 10 км. 1. Хорн (Германия) - 23,20,5 (1+0). 2. Бабиков (РоSSия) - 2,9 (0+1). 3. Вацлавик (Чехия) - 11,2 (0+0)… 15. ЛЕСЮК - 1.02,9 (0+0)… 35. ТРУШ - 1.54,8 (0+2)… 37. ЦЫМБАЛ - 2.02,2 (0+2)… 45. ДОЦЕНКО - 2.27,0 (0+1)… 50. ДУДЧЕНКО (все - Украина) - 2.41,1 (1+2).

Общий зачет Кубка IBU. 1. Баккен (Норвегия) - 397. 2. Корастылев (РоSSия) - 344. 3. С.Фуркад (Франция) - 312… 18. ДУДЧЕНКО - 144… 33. ЛЕСЮК - 96… 51. ТРУШ - 68… 68. КИЛЬЧИЦКИЙ - 42… 74. ТКАЛЕНКО - 34… 81. ЦЫМБАЛ - 23… 85. ДОЦЕНКО (все - Украина) - 20.

Кубок наций. 1. РоSSия - 3750. 2. Норвегия - 3647. 3. Германия – 3474. 4. УКРАИНА - 3032.

Женщины. Спринт. 7,5 км. 1. Гербулова - 20.40,8 (0+0). 2. Скоттхейм (Швеция) - 25,3 (0+0). 3. БЕЛКИНА - 31,4 (0+0)… 17. АБРАМОВА - 1.38,1 (0+0)... 35. КРУЧОВА - 2.21,0 (0+2). 36. БОНДАРЬ (все - Украина) - 2.23,5 (1+3).

Общий зачет Кубка IBU. 1. Андерссон (Швеция) - 370. 2. Морозова (РоSSия) - 335. 3. Хогберг (Швеция) - 325… 8. БЕЛКИНА - 259… 18. АБРАМОВА - 170. 19. ЖУРАВОК - 169… 35. КРУЧОВА - 78… 48. БОНДАРЬ - 64... 79. КРИВОНОС (все - Украина) - 14.

Кубок наций. 1. РоSSия - 3819. 2. Швеция - 3690. 3. Германия - 3465. 4. УКРАИНА - 3232.