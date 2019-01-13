Кубок Италии: "Ювентус" - в четвертьфинале

"Ювентус" на выезде обыграл "Болонью" в матче 1/8 финала Кубка Италии - 2:0.
 
По голу в этой встрече забили нападающие Мойз Кин и Федерико Бернардески.
Фото Кубок Италии: "Ювентус" - в четвертьфинале
Фото: gazzetta.it
 
В четвертьфинале "зебры" сыграют с победителем пары "Аталанта" - "Кальяри".
 
Кубок Италии 
 
1/8 финала 
 
"Болонья" - "Ювентус" - 0:2 (0:1)
 
Голы: Бернардески, 9 (0:1). Кин, 49 (0:2). 
 
"Болонья": Да Коста, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Калабрези, Маттьелло (Орсолини, 70), Хеландер, Сориано, Пульгар, Сванберг (Донса, 62), Дестро (Паласио, 77), Сансоне.
 
"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Хедира, Пьянич, Эмре Джан, Спинаццола (Сандру, 80), Дуглас Коста (Дибала, 77), Бернардески, Кин (Криштиану Роналду, 62).
 
Предупреждения: Бернардески, 30. Де Шильо, 43. Эмре Джан, 69. Сориано, 82. 
 
Судья: Ла Пенна.
 
12 января. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".


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