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Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Оберхофе Норвежец Йоханнес Бе стал первым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Второе место занял немец Арнд Пайффер, третье - итальянец Лукас Хофер. Йоханнес Бе. Фото: biathlonworld.com Оберхоф (Германия) Кубок мира Мужчины Гонка преследования 12,5 км 1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 34.29,8 (3 шт. круга) 2. Арнд Пайффер (Германия) - отставание 15,1 (1) 3. Лукас Хофер (Италия) - 15,8 (0) 4. Мартен Фуркад (Франция) - 32,6 (3) 5. Александр Логинов (РоSSия) - 42,4 (4) 6. Симон Дестье (Франция) - 51,8 (1)... 21. Дмитрий Пидручный (Украина) - 2.41,1 (2) 43. Сергей Семенов (Украина) - 4.02,3 (3) Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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