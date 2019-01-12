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2019-01-12
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Оберхофе
Норвежец Йоханнес Бе стал первым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Второе место занял немец Арнд Пайффер, третье - итальянец Лукас Хофер.
Йоханнес Бе. Фото: biathlonworld.com
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 34.29,8 (3 шт. круга)
2. Арнд Пайффер (Германия) - отставание 15,1 (1)
3. Лукас Хофер (Италия) - 15,8 (0)
4. Мартен Фуркад (Франция) - 32,6 (3)
5. Александр Логинов (РоSSия) - 42,4 (4)
6. Симон Дестье (Франция) - 51,8 (1)...
21. Дмитрий Пидручный (Украина) - 2.41,1 (2)
43. Сергей Семенов (Украина) - 4.02,3 (3)
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