Украинец Лень в чемпионате НБА вырубил своего оппонента, после чего едва не началась драка

В рамках регулярного чемпионата НБА команда украинца Алексея Леня "Атланта Хокс" встречалась в Филадельфии с "Севенти Сиксерс".

Гости одержали минимальную победу 123:121.

Свою лепту в победу "Атланты" внес и Лень, набравший 9 очков и сделавший 6 подборов.

Кроме того, за те 13 минут, которые украинец провел на паркете, Алексей запомнился схваткой под кольцом соперника с самым результативным игроком в команде хозяев – форвардом Джимми Батлером, набравшим за матч 30 очков.

Лень локтем чуть не отправил Батлера в нокдаун. Разъяренный Джимми, еще сидя на паркете, попытался продолжить "диалог" с украинцем, однако этого не дали сделать товарищи Батлера по команде, благоразумно оттащив его подальше от гиганта Леня.