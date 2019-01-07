Боец ММА получил жуткий перелом ноги во время боя

Шокирован был даже соперник.

Фото: Bloody Elbow

Американский боец смешанных единоборств Джонатан Кинг получил тяжелейшую травму ноги во время поединка на турнире American Kombat Alliance: Rite of Passage 6, который проходил в американской Луизиане.

Кинг после исполнения лоу-кика поломал ногу и был не в состоянии продолжить бой.

Встреча была остановлена для оказания бойцу помощи. Кинг был доставлен в клинику, где у него обнаружили перелом голени и малой берцовой кости.

?***WARNING VERY GRAPHIC FOOTAGE*** ?
Jonathan King may have suffered the worst leg injury we've ever seen in combat sports.. ??????
Wishing this man all the best in his recovery.. ??pic.twitter.com/A9uPSyMsG9

— The MMA Bible (@TheMMABible) 6 января 2019 г.


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