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Боец ММА получил жуткий перелом ноги во время боя Шокирован был даже соперник. Фото: Bloody Elbow Американский боец смешанных единоборств Джонатан Кинг получил тяжелейшую травму ноги во время поединка на турнире American Kombat Alliance: Rite of Passage 6, который проходил в американской Луизиане. Кинг после исполнения лоу-кика поломал ногу и был не в состоянии продолжить бой. Встреча была остановлена для оказания бойцу помощи. Кинг был доставлен в клинику, где у него обнаружили перелом голени и малой берцовой кости. ?***WARNING VERY GRAPHIC FOOTAGE*** ?

Jonathan King may have suffered the worst leg injury we've ever seen in combat sports.. ??????

Wishing this man all the best in his recovery.. ?? pic.twitter.com/A9uPSyMsG9 — The MMA Bible (@TheMMABible) 6 января 2019 г.

LB.ua

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