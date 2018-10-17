Лев: Мы играли на равных с чемпионом мира

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение Бундесмашины во Франции. Немцы - аутсайдеры своей группы Лиги наций.

- Конечно, мы разочарованы этим результатом. Мы довольно долго играли на равных с действующим чемпионом мира. К сожалению, так и не были вознаграждены за свою смелость.

Если говорить об 11-метровом, то на повторе четко видно, что Матс Хуммельс не касался Матуиди. На самом деле это он стоял на ноге нашего игрока. Это не пенальти, - резюмировал Лев в интервью немецкой прессе.

Франция - Германия - 2:1 (0:1)

Голы: Кроос, 14 (пенальти) (0:1); Гризманн, 62 (1:1); Гризманн, 80 (пенальти) (2:1)

Франция: Льорис; Варан; Кимпембе; Лукас-Франсуа; Павар; Погба; Канте (Н`Зонзи, 93); Матуиди; Мбаппе (Дембеле У., 86); Жиру; Гризманн (Ндомбеле, 90)

Германия: Нойер; Зюле; Хуммельс; Керер; Гинтер (Брандт, 83); Шульц Н.; Сане Л. (Дракслер, 75); Кроос; Киммих; Гнабри (Мюллер, 88); Вернер

