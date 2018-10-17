Ястремская выиграла трехчасовой теннисный марафон в Люксембурге

Даяна продолжает победную поступь.

Ястремская выиграла трехчасовой теннисный марафон в Люксембурге
Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла невероятно тяжелый поединок в первом раунде турнира BGL BNP Paribas Luxembourg Open против лаки-лузера, американки Варвары Лепченко 6:2, 6:7 (10-12), 7:6 (7-5).

Матч продолжался 3 часа.

Всё могло закончиться много раньше, реализуй Даяна во втором сете хоть один из трех матчболов на подаче соперницы при счете 5:4.

В итоге, украинка проиграла сет на тай-брейке и уступала в решающей партии 2:5. Однако сумела перевести поединок во второй за матч тай-брейк, в котором качели продолжились: Ястремская вела 5:2, позволила сопернице сравнять счет 5:5 и все же вырвала победу 7:5.

Во втором раунде турнира с призовым фондом 250 тыс. долл. украинка встретится с экс-первой ракеткой мира, испанкой Гарбинье Мугурусой.

Напомним, на прошлой неделе Даяна впервые в карьере выиграла профессиональный турнир WTA - Prudential Hong Kong Tennis Open 2018.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге
Как девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видеоКак девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видео
Украина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSиюУкраина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSию
Ястремская выиграла трехчасовой теннисный марафон в ЛюксембургеЯстремская выиграла трехчасовой теннисный марафон в Люксембурге
Шпага - золотая, гены - чемпионские. ФутболШпага - золотая, гены - чемпионские. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Грузия досрочно выиграла группу D1Грузия досрочно выиграла группу D1
Ястремская покорила Гонконг (ВИДЕО)  Ястремская покорила Гонконг (ВИДЕО)  
Украинская легкоатлетка Валерия Иваненко выиграла "золото" юношеских ОИ-2018
Украинка Алла Бегеба выиграла "золото" молодежного чемпионата мира по самбоУкраинка Алла Бегеба выиграла "золото" молодежного чемпионата мира по самбо
18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге
Даяна Ястремская выиграла свой первый титул WTAДаяна Ястремская выиграла свой первый титул WTA
Ястремская сыграет в финале турнира WTA с обидчицей СвитолинойЯстремская сыграет в финале турнира WTA с обидчицей Свитолиной
Даяна Ястремская сенсационно вышла в финал турнира WTA в ГонконгеДаяна Ястремская сенсационно вышла в финал турнира WTA в Гонконге
Украинская теннисистка Ястремская впервые вышла в полуфинал турнира WTAУкраинская теннисистка Ястремская впервые вышла в полуфинал турнира WTA
Возняцки выиграла свой 30-й титул WTAВозняцки выиграла свой 30-й титул WTA
Последние новости
Подгружаем последние новости