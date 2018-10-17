Ястремская выиграла трехчасовой теннисный марафон в Люксембурге

Даяна продолжает победную поступь.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла невероятно тяжелый поединок в первом раунде турнира BGL BNP Paribas Luxembourg Open против лаки-лузера, американки Варвары Лепченко 6:2, 6:7 (10-12), 7:6 (7-5).

Матч продолжался 3 часа.

Всё могло закончиться много раньше, реализуй Даяна во втором сете хоть один из трех матчболов на подаче соперницы при счете 5:4.

В итоге, украинка проиграла сет на тай-брейке и уступала в решающей партии 2:5. Однако сумела перевести поединок во второй за матч тай-брейк, в котором качели продолжились: Ястремская вела 5:2, позволила сопернице сравнять счет 5:5 и все же вырвала победу 7:5.

Во втором раунде турнира с призовым фондом 250 тыс. долл. украинка встретится с экс-первой ракеткой мира, испанкой Гарбинье Мугурусой.

Напомним, на прошлой неделе Даяна впервые в карьере выиграла профессиональный турнир WTA - Prudential Hong Kong Tennis Open 2018.