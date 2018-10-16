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Лига наций: Казахстан разгромил Андорру Сборная Казахстана обыграла Андорру в матче группового турнира Лиги наций. После четырех игр национальная команда Казахстана занимает 2-е место в группе 1 Лиги D, имея в активе 5 очков. Фото: sports.kz Андорра с 2 баллами располагается на последней строчке. Лига наций D Группа 1 Казахстан - Андорра - 4:0 (2:0) Голы: Сейдахмет, 21 (1:0). Турысбек, 39 (2:0). Гомес, 61 - в свои ворота (3:0). Муртазаев, 74 (4:0). Казахстан: Ерич, Логвиненко, Постников, Суюмбаев (Вороговский, 82), Бейсебеков, Мужиков, Исламхан, Жуков, Турысбек, Зайнутдинов (Муртазаев, 70), Сейдахмет (Федин, 77). Андорра: Гомес, Лима, Валес (Морено, 79), Сан Николас, Х.Рубио (М.Гарсиа, 84), Лловера, Сервос, Пуйоль (Ферре, 89), Ребес, Алаэс, Родригес. Предупреждения: Алаэс, 63. Ребес, 73. Удаление: Алаэс, 64. Судья: Бойко (Украина). 16 октября. Астана. Стадион "Astana Arena".

Спорт-Экспресс

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