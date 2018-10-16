Лига наций: Казахстан разгромил Андорру

Сборная Казахстана обыграла Андорру в матче группового турнира Лиги наций.
 
После четырех игр национальная команда Казахстана занимает 2-е место в группе 1 Лиги D, имея в активе 5 очков.
Фото Лига наций: Казахстан разгромил Андорру
Фото: sports.kz
 
Андорра с 2 баллами располагается на последней строчке. 
 
Лига наций D 
 
Группа 1 
 
Казахстан - Андорра - 4:0 (2:0)
 
Голы: Сейдахмет, 21 (1:0). Турысбек, 39 (2:0). Гомес, 61 - в свои ворота (3:0). Муртазаев, 74 (4:0). 
 
Казахстан: Ерич, Логвиненко, Постников, Суюмбаев (Вороговский, 82), Бейсебеков, Мужиков, Исламхан, Жуков, Турысбек, Зайнутдинов (Муртазаев, 70), Сейдахмет (Федин, 77).
 
Андорра: Гомес, Лима, Валес (Морено, 79), Сан Николас, Х.Рубио (М.Гарсиа, 84), Лловера, Сервос, Пуйоль (Ферре, 89), Ребес, Алаэс, Родригес.
 
Предупреждения: Алаэс, 63. Ребес, 73. 
 
Удаление: Алаэс, 64. 
 
Судья: Бойко (Украина).
 
16 октября. Астана. Стадион "Astana Arena".


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