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Лига наций: Украина - Чехия - 1:0 Сборная Украины победила Чехию со счетом 1:0 в матче группового турнира Лиги наций. Гол забил Руслан Малиновский на 43-й минуте. Фото Павла КУБАНОВА, "СЭ" в Украине" Украинцы набрали 9 очков в трех играх и выиграли группу 1 Лиги B. Команда досрочно вышла в Лигу A турнира. Лига наций B Группа 1 Украина - Чехия - 1:0 (1:0) Гол: Малиновский, 43. Украина: Пятов, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Коноплянка (Цыганков, 70), Степаненко, Ярмоленко, Караваев, Марлос, Малиновский (Зинченко, 86), Яремчук. Чехия: Павленка, Челустка, Гебреселассие, Брабец, Новак, Павелка, Дочкал, Янкто (Шурал, 81), Барак, Выдра (Змргал, 67), Шик (Крменчик, 73). Предупреждения: Челустка, 19. Ракицкий, 39. Павелка, 90. Судья: Мажейка (Литва). 16 октября. Харьков. Стадион "ОСК Металлист". Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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