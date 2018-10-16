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2018-10-16
Лига наций: Украина - Чехия - 1:0
Сборная Украины победила Чехию со счетом 1:0 в матче группового турнира Лиги наций.
Гол забил Руслан Малиновский на 43-й минуте.
Фото Павла КУБАНОВА, "СЭ" в Украине"
Украинцы набрали 9 очков в трех играх и выиграли группу 1 Лиги B.
Команда досрочно вышла в Лигу A турнира.
Лига наций B
Группа 1
Украина - Чехия - 1:0 (1:0)
Гол: Малиновский, 43.
Украина: Пятов, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Коноплянка (Цыганков, 70), Степаненко, Ярмоленко, Караваев, Марлос, Малиновский (Зинченко, 86), Яремчук.
Чехия: Павленка, Челустка, Гебреселассие, Брабец, Новак, Павелка, Дочкал, Янкто (Шурал, 81), Барак, Выдра (Змргал, 67), Шик (Крменчик, 73).
Предупреждения: Челустка, 19. Ракицкий, 39. Павелка, 90.
Судья: Мажейка (Литва).
16 октября. Харьков. Стадион "ОСК Металлист".
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