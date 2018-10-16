Миранда в компенсированное время приносит Бразилии победу над Аргентиной

Сборная Бразилии обыграла команду Аргентины в товарищеском матче, который состоялся в Саудовской Аравии. Единственный мяч в матче был забит на второй компенсированной ко второму тайму минуте защитником "Интера" Жоау Мирандой, который результативно завершил угловой удар, поданный Неймаром.

Первым воротам Алиссона угрожал Ло Сельсо на восьмой минуте, но мяч прошел рядом с левой штангой. В свою очередь, атаки Неймара и компании разбивались о слаженную оборону Аргентины. А в середине первого тайма Алисон чуть не допустил роковую ошибку, пропустив мяч под ногой, но мяч прокатился мимо ворот. На 31-й минуте подачу на дальней штанге замыкал Миранда и пробил мимо вратаря, но Отаменди подстраховал вратаря, выбив мяч из ворот головой. В ответной атаке Песселья пробил рядом со стойкой. Перед самым перерывом в центре внимания оказался арбитр Феликс Брых, который сначала назначил пенальти в пользу Бразилии , но затем передумал и поставил штрафной около линии штрафной. Причиной сомнений немецкого арбитра было то, что аргентинский защитник сыграл рукой после рикошета от тела Отаменди. Однако игра рукой на линии штрафной площади.

Во втором тайме преимущество было за бразильцами, но исход встречи был решен уже в компенсированное время. Неймар от углового флага подал на ближнюю, где Жоао Миранду и принес победу Селесао в 105-м по счету Суперклассико.

Товарищеский матч. Саудовская Аравия

Аргентина - Бразилия - 0:1 (0:0)

Гол: Миранда, 90+2 (0:1)

Аргентина: Ромеро, Саравия, Отаменди, Песселья, Тальяфико, Паредес, Баталия, Ло Сельсо, Дибала, Икарди, Кореа

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Миранда, Филиппе Луис, Каземиро, Артур, Коутиньо, Неймар, Джесси, Фирмино