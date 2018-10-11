Гимнаст Назар Чепурной выиграл "золото" юношеских ОИ-2018

Украина завоевала четвертую золотую медаль Игр.

Фото: НОК Украины Назар Чепурной (верхний ряд второй справа)

Украинский гимнаст Назар Чепурной выиграл "золото" III летних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Буэнос-Айресе.

15-летний украинец стал победителем соревнований по мультидисциплинам гимнастики.

Стоит отметить, что наш спортсмен не показал высоких результатов в индивидуальных видах программы.

Его лучшим достижением было третье место в соревнованиях на параллельных брусьях, а также пятое место на ковре. Также Чепурной был 11-м в упражнениях на коне, 14-м на перекладине, 18-м на кольцах и 19-м в опорном прыжке.

Это уже четвертая золотая медаль Украины на ЮОИ-2018.

Накануне шпажистка Катерина Чорний завоевала свое второе "золото" Игр.

Чорний выступала вместе с венгерскими саблистами Кристианом Раббом и Лизой Пустай, рапиристами Мартиной Фаваретто (Италия) и французом Арманом Спишиже, а также шпажистом Давидом ди Вероли (Италия) в составе сборной "Европа-1".

В финальном поединке команда украинки оказалась сильнее фехтовальщиков из "Азия-Океания-1" (28:25).