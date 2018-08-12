Лунин выиграл первый трофей с "Реалом"

"Бланкос" одержали победу над "Миланом" в Кубке Сантьяго Бернабеу

Мадридский "Реал" одержал победу над "Миланом" в Кубке Сантьяго Бернабеу 3:1.

В дебюте поединка команды быстро обменялись голами – на 2-й минуте счет открыл Карим Бензема (1:0), а спустя две минуты статус-кво восстановил Гонсало Игуаин, для которого этот гол стал дебютным за "Милан" (1:1).

Под занавес первой половины встречи Гарет Бэйл вывел мадридцев вперед 2:1, а закрепил победу "Реала" Борха Майораль на 91+1 минуте.

Отметим, укранец Андрей Лунин вышел на замену на 78-й минуте игры, заменив Кейлора Наваса, и вновь не пропустил.

Кубок Сантьяго Бернабеу ежегодно с 1979 года проводится в Мадриде в честь многолетнего президента испанского клуба Сантьяго Бернабеу.