Лунин выиграл первый трофей с "Реалом"

"Бланкос" одержали победу над "Миланом" в Кубке Сантьяго Бернабеу

Лунин выиграл первый трофей с "Реалом"
Андрей Лунин
Фото: realmadrid.com

Мадридский "Реал" одержал победу над "Миланом" в Кубке Сантьяго Бернабеу 3:1.

В дебюте поединка команды быстро обменялись голами – на 2-й минуте счет открыл Карим Бензема (1:0), а спустя две минуты статус-кво восстановил Гонсало Игуаин, для которого этот гол стал дебютным за "Милан" (1:1).

Под занавес первой половины встречи Гарет Бэйл вывел мадридцев вперед 2:1, а закрепил победу "Реала" Борха Майораль на 91+1 минуте.

Отметим, укранец Андрей Лунин вышел на замену на 78-й минуте игры, заменив Кейлора Наваса, и вновь не пропустил.

Кубок Сантьяго Бернабеу ежегодно с 1979 года проводится в Мадриде в честь многолетнего президента испанского клуба Сантьяго Бернабеу.

Фото: twitter.com/realmadrid


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