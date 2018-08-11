Французский регбист скончался в раздевалке после травмы, полученной в матче

Луи Файфровски исполнился лишь 21 год

Французский регбист скончался в раздевалке после травмы, полученной в матче
Фото: leclubrugby.fr

Регбист Луи Файфровски, выступавший за команду второго дивизиона чемпионата Франции "Орийак", скончался в результате травмы, полученной в товарищеском матче с "Родезом", сообщает СПОРТ.ua.

21-летний спортсмен столкнулся с соперником, матч был приостановлен – потребовалось вмешательство врачей. Однако Луи самостоятельно поднялся с поля и покинул арену.

В раздевалке Файфровски стало плохо – он несколько раз терял сознание. Дежурившие на матче врачи, а также прибывшая на стадион бригада скорой помощи спасти спортсмена не смогли.

Причина смерти бывшего регбиста юниорской сборной Франции среди игроков не старше 19 лет станет известна после вскрытия, которое будет проведено в ближайшие дни.

Стоит отметить, что только в этом году Файфровски подписал первый профессиональный контракт, рассчитанный до 2021 года.


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