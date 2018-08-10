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2018-08-10
Лига Европы: "Заря" - "Брага" - 1:1 (ВИДЕО)
Лига Европы
Третий отборочный раунд
Первый матч
Заря - Брага - 1:1 (0:0)
Фото: zarya-lugansk.com
Голы: Орта, 69 (0:1). Караваев, 72 (1:1).
«Заря» (Луганск): Луис Филиппе, Вернидуб, Тымчик, Сваток, Михайличенко, Леднев (Кочергин, 71), Харатин, Караваев, Хомченовский, Силас (Гордиенко, 66), Рафаэл Ратао (Кабаев, 74).
«Брага»: Матеус, Марсело Гойяно, Раул Силва, Бруно Виана, Секейра, Франсержио, Жоау Новайш (Рикардо, 89), Орта (Фабиу Мартинш, 89), Клаудемир, Эдуарду (Диего Соуза, 78), Эшгайю.
Предупреждения: Эдуарду Уилсон, 25. Леднев, 27. Жоау Новайш, 43. Харатин 80.
Судьи: Вельц, Бейтингер, Томсен (все - Германия).
9 августа. Запорожье. Стадион «Славутич-Арена».
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