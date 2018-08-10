"Донбасс" выиграл буллитную "лотерею" (ВИДЕО)  

Чемпион Украины одержал первую победу на Кубке Салея.
 
ДОНБАСС - ГОМЕЛЬ - 6:5 Б (1:1, 3:3, 1:1, 0:0, 1:0)
 
Фото "Донбасс" выиграл буллитную "лотерею" (ВИДЕО)
Фото: hcdonbass.com
Голы: Денискин (Фирсов), 1:26 - 1:0. Суслов (бол., Горанин), 18:58 - 1:1. Сырей (бол., Колосов), 21:04 - 1:2. Труханов (бол., Зайчик, Колосов), 25:00 - 1:3. Денискин (бол., Лялька, Смирнов), 27:53 - 2:3. Коренчук (Романенко), 36:31 - 3:3. Юрченко (Сусло, Точилкин), 39:18 - 3:4. Смирнов, 39:48 - 4:4. Лялька (Игнатенко, Денискин), 45:24 - 5:4. Зайчик (Жидких), 48:38 - 5:5.
 
Победный буллит: Лялька.
 
«Донбасс» (Донецк): Дьяченко. Сильницкий - Романенко, Луговой - Кузьмик - Коренчук; Хришпенц - Игнатенко, Лялька - Смирнов - Денискин; Григорьев - Фирсов, Костиков - Карпенко - Кирющенков; Соловьев - Скрипец, Новиков - Свищев - Мостовой.
 
7 августа. Бобруйск. Ледовый Дворец.
 
В отличие от стартового матча Кубка Салея, во втором бою «Донбасс» выглядел куда лучше. Но здесь соперник был классом ниже, хотя было видно, что украинский клуб начинает потихоньку набирать обороты.
 
Уже на второй минуте подопечные Юлиуса Шуплера забросили, когда Андрей Денискин точным броском в левый нижний от вратаря угол ворот завершил молниеносную контратаку - 1:0. Дальше пошла равная игра, в которой моменты возникали у обоих ворот. «Донбасс» забросил еще одну шайбу в большинстве, но судьи ее не засчитали, поскольку Денискин во время взятия ворот находился в их площади. А вот «Гомель» незадолго до первого перерыва счет сравнял, впервые в матче реализовав большинство. Дальний верхний угол ворот Богдана Дьяченко поразил Николай Суслов - 1:1.
 
В дебюте второй двадцатиминутки гомельчане еще дважды реализовали большинство - сначала в ситуации 5 на 3, а потом и 5 на 4 - 3:1. Тем не менее, «Донбасс» не сдавался. Сначала Денискин, завершил в большинстве отменную комбинацию, оформил дубль - 2:3, а потом со средней дистанции точно бросил Илья Коренчук - 3:3.
 
Особенно драматичной получилась последняя минута второго периода, когда «Гомель», воспользовавшись бардаком в зоне украинцев вновь вышел вперед, а «Донбасс» благодаря голу Ильи Смирнова, получившего отменный пас из-за ворот, за несколько секунд до конца второй двадцатиминутки сравнял счет - 4:4.
 
В заключительном периоде команды продолжали много атаковать и так же много создавать моментов. Украинцев вперед блестящим броском с пятака вывел Виталий Лялька - 5:4, а потом «Гомель» в очередной раз отыгрался. Жидких от правого борта набросил на пятак, где Зайчик без особых проблем расстрелял Дьяченко - 5:5.
 
В итоге все решилось в серии буллитов. Победу «Донбассу», красиво разобравшись с вратарем, принес Лялька - 6:5.
 
 
Выиграв, «Донбасс» сумел покинуть последнюю строку в турнирной таблице группы А. Следующий матч украинцы проведут в Минске, где встретятся с одним из лидеров группы - «Юностью».
 
Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине
 
Группа А
 
И В ВО ПО П Ш О
 
1. Динамо Мл 2 1 1 0 0 9-4 5
 
2. Юность 2 1 1 0 0 4-2 5
 
3. Белоруссия (U-20) 2 1 0 1 0 3-3 4
 
4. Неман 2 1 0 0 1 9-3 3
 
5. Шаxтер 2 1 0 0 1 3-1 3
 
6. ДОНБАСС 2 0 1 0 1 8-14 2
 
7. Гомель 2 0 0 2 0 8-10 2
 
8. Металлург 2 0 0 0 2 1-8 0


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