Ювентус сообщил о рекордных продажах футболок CR7

Криштиану Роналду уже бьет рекорды, хотя еще не дебютировал в составе туринского "Ювентуса". Эффект CR7 вызвал настоящую Роналдуманию и уже приносит прибыль итальянскому чемпиону во всех отношениях. В последние три месяца был установлен рекорд по продаже футболок туринского гранда.

Tuttosport утверждает, что в последнем квартале было продано почти 55 тысяч футболок с именем Криштиану, что выглядит ошеломляющим по сравнению с продажами футболок всех игроков вместе взятых за весь 2017 год - 41 тысяча.

Итальянское издании сообщает, что месячная прибыль "Ювентуса" составляет 6,3 миллиона евро. Простой прогноз показывает, что "Старая синьора" может заработать порядка 55-60 миллионов евро в течение года.