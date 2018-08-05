Орбу: играли две равные команды

Старший тренер молодежного состава "Мариуполя" Геннадий Орбу прокомментировал игру своей команды против "Арсенала":

- Поздравляю "Арсенал" с победой. Играли две равные команды. Мы больше владели мячом. Особенно в первом тайме. Но во втором тайме пропустили чудо-гол в свои ворота. Уже который раз...

У нас были моменты для того, чтобы отыграться. Даже оставшись в меньшинстве, мы создали 2-3 хороших момента. Подвела реализация. Будем работать дальше над своими ошибками.

"Арсенал" U-21 - "Мариуполь" U-21 — 2:0

Голы: Сухоручко, 61 (1:0). Семчук, 89 (2:0)

Предупреждения: Мельник, 45, Ибадов, 65, Доронин, 86 - Семенихин, 22, Белоконь, 37

Удаление: Белоконь, 72

"Мариуполь" U-21: Гриценко, Семенихин, Шинкаренко, Крашневский, Бабий, Белоконь, Маймула, Быковский (Середа, 82), Литюк (Вакуленко, 46), Проданов (Денисов, 78), Бугай


Terrikon со ссылкой на ФК Мариуполь


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