Украинские синхронистки выиграли "серебро" в произвольной программе на Объединенном чемпионате Европы

Это второе "серебро" украинской сборной по синхронному плаванию на этом ОЧЕ

Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала серебряную медаль в турнире команд в произвольной программе на Объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Глазго.

Отметим, это вторая серебряная награда в копилке сборной Украины в синхронном плавании. Ранее синхронистки Анастасия Савчук и Елизавета Яхно заняли второе место в соревнованиях дуэтов.

"Золото" в произвольной программе взяли россиянки, а "бронза" досталась представительницам Италии.

Отметим, это шестая медаль сборной Украины, завоеванная на ОЧЕ – ранее золото выиграли пловец Михаил Романчук и велосипедист Роман Гладыш (трековая скрэтч-гонка на 15 км), серебро у дуэта трековиков (Любовь Басова и Алена Старикова - командный спринт), синхронисток (Анастасия Савчук и Елизавета Яхно) и женской четверки по академической гребле (Дарина Верхогляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова и Евгения Довгодько).

Объединенный ЧЕ пройдет со 2 по 12 августа, они включат в себя первенства по плаванию (Глазго, 3-9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6-12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3-7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8-12 августа), велотреку (Глазго, 2-7 августа), велошоссе (Глазго, 5-12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), BMX (Глазго, 10-11 августа), гольфу (Глазго, 7-12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2-12 августа), академической гребле (Глазго, 2-5 августа), триатлону (Глазго, 9-11 августа), легкой атлетике (Берлин, 7-12 августа).