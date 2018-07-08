Роналду уходит из «Реала»

Газета Marca на днях сообщила, что Криштиану Роналду ищет дом в Турине.

Предполагается, что контракт «Ювентусом» будет подписан на четыре года. Роналду будет зарабатывать 30 млн евро в год чистыми, после вычета налогов. Сейчас его зарплата после вычета налогов и без учёта бонусов составляет 21 млн евро в год.

Портал El Chiringuito сообщает, что вчера вечером прошла встреча между агентом Роналду Жорже Мендешем и руководством «Реала»: Флорентино Пересом и генеральным директором Хосе Анхелем Санчесом. На встрече стороны договорились, что клуб отпустит игрока в «Ювентус».

Все сегодняшние обложки итальянских газет посвящены Роналду.