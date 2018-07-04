ЧМ-2018: Колумбия драматично уступила Англии в серии пенальти

Последний четвертьфиналист ЧМ-2018 определялся в противостоянии сборных Колумбии и Англии. Колумбийцы не могли рассчитывать на своего лидера Хамеса, в то время как англичане выставили сильнейший состав.

Несмотря на это, подобраться к владениям Оспины подопечным Гарета Саутгейта было сложно. Гарри Кейн смог зацепиться за подачу с правого фланга только на 16-й минуте, пробив головой после подачи справа, но в створ ворот все же не попал.

А вот на 38-й минуте Кейн заработал опасный штрафной, который, правда, англичане не могли пробить аж несколько минут. В штрафной произошла сутолока, Барриос слегка боднул Хендерсона, после чего тот весьма картинно упал, а его партнеры стали требовать видеоповтор с дальнейшими наказаниями. Но Барриос ограничился лишь предупреждением, а Триппьер с того самого штрафного пробил рядом с левой штангой.

Что касается Колумбии, то создать что-либо в атаке до перерыва им не удалось. Разве что Кинтеро на 45-й минуте пробил по центру, но аккурат в руки Пикфорду. Так что все надежды забить пришлось отложить на второй тайм.

Но второй тайм начался для Колумбии неважно. Карлос Санчес во время углового прыгнул на Кейна, завалив форварда на газон. Арбитр Гейгер был в паре метров от эпизода, так что тут же указал на "точку" (к слову, именно Санчес "привез" удаление и пенальти в стартовой игре против японцев). Колумбийцы спорили несколько минут, но судья своего мнения не изменил. К мячу подошел Кейн и уверенно провел 6-й гол на турнире - 0:1!

Колумбии надо было отыгрываться, но атакующей мощи не хватало даже после выхода Бакки. Правда, на 81-й минуте нападающий разогнал опасную контратаку и выложил под удар Куадрадо, но вингер Колумбии пробил выше цели.

Пошло добавленное время. Уже и Оспина двинулся на подачу углового, но основные надежды Колумбии были связаны с Миной, который до этого уже забил два решающих мяча головой. И Мина не подвел и в этот раз! На третьей добавленной минуте Куадрадо подал справа, Мина выиграл позицию и сильно пробил в левый угол. На штанге стоял Триппьер, но не смог преградить мячу полет в сетку - 1:1!

Колумбия сравняла и перевела игру в дополнительное время. Первые 15 минут прошли с их преимуществом, но потом Англия перехватила инициативу и вполне могла забить решающий гол. Но Роуз, Лингард и Дайер свои полумоменты не реализовали.

Все должны были решить послематчевые пенальти. Оспина взял третий удар от Хендерсона, но его подвели партнеры. Урибе в четвертой попытке попал в перекладину, а Бакка в пятой попытке - в Пикфорда. Решающий удар исполнял Дайер, и нервы его не подвели - 3:4! Англия наконец-то побеждает на ЧМ в серии пенальти и выходит в четвертьфинал на Швецию.

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/8 финала.

Колумбия - Англия 1:1 (0:0), по пенальти 3:4



Голы: Кейн Г., 57 (пенальти) (0:1); Мина, 90 (1:1)



Колумбия: Оспина; Куадрадо; Мохика; Мина Санчес; Ариас (Сапата, 116); Мина; Карлос Санчес (Урибе, 79); Лерма (Бакка, 61); Кинтеро (Муриэль, 88); Барриос; Фалькао



Англия: Пикфорд; Уолкер (Рашфорд, 113); Магуайр; Стоунз; Триппьер; Янг Э. (Роуз, 102); Хендерсон; Алли (Дайер, 81); Стерлинг Р. (Варди, 88); Лингард; Кейн Г.



Предупреждения: Барриос, 41; Ариас, 52; Карлос Санчес, 54; Фалькао, 63; Бакка, 64; Куадрадо, 118 - Хендерсон, 56; Лингард, 69

фото - FIFA