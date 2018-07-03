Букмекеры продолжают верить в Льюиса Хэмилтона

Несмотря на чудовищный провал команды Mercedes в Гран-при Австрии, букмекеры продолжают верить в нее. Судя по всему, этот провал они восприняли как простое недоразумение.

Во всяком случае, явным фаворитом приближающегося Гран-при Великобритании они называют Льюиса Хэмилтона. Британский пилот, потерявший позавчера лидерство в общем зачете чемпионата пилотов Формулы-1, имеет лучший коэффициент на победу - 2.10. Его вечный оппонент Себастьян Феттель уступает значительно - 4.50. После победы в Австрии серьезно подросли акции Макса Ферстаппена - теперь у букмекеров он делит 3-е место с Валттери Боттасом (по 7.00). Далее идут нестабильно выступающий в последних гонках Даниэль Риккардо (11.00) и Кими Райкконен, от которого никогда не знаешь, чего ожидать (13.00).

Гран-при Великобритании пройдет на трассе "Сильверстоун" в ближайший уик-энд.


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