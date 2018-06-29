Уимблдон: Свитолина сыграет с немкой, Цуренко - с венгеркой
Украинские теннисисты узнали своих первых соперников в самом престижном турнире Большого шлема, который проходит в Лондоне.
В женском одиночном разряд первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией. Леся Цуренко встретится с Тими Бабош из Венгрии, Катерина Козлова - с Дженнифер Брейди из США, а Катерина Бондаренко - с Люцией Шафаржовой из Чехии.
В мужском одиночном разряде Александр Долгополов сыграет с уругвайцем Пабло Куэвасом, а Сергей Стаховский - с португальцем Жуаном Соузой.
Уимблдонский турнир-2018 пройдет со 2 по 15 июля. Действующими обладателями титула в одиночном разряде, напомним, являются швейцарец Роже Федерер и испанка Гарбинье Мугуруса.
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