Михайлюк чувствует, что быть частью Лейкерс - это благословение

Баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк прокомментировал драфт НБА-2018, на котором он был выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" под 47-м номером.

"Чувствую некое благословение быть частью такой команды, как "Лейкерс" и в целом НБА ", - приводит слова восторженного Михайлюка официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Напомним, что другой украинец - Иссуф Санон - получил 44-й номер от "Вашингтона". Первым же номером драфта НБА-2018 стал Деандре Эйтон. 19-летний центровой, родившийся на Багамах, был выбран клубом "Финикс".

That purple & gold suits you Svi! #LakeShow pic.twitter.com/qi7XjNWXad — Los Angeles Lakers (@Lakers) June 22, 2018

Под вторым номером "Сакраменто" выбрал форварда Марвина Бэгли, третий номер "ярмарки новичков" словенский защитник Лука Дончич стал игроком "Атланты", но затем был обменян в "Даллас".