Михайлюк чувствует, что быть частью Лейкерс - это благословение
Баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк прокомментировал драфт НБА-2018, на котором он был выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" под 47-м номером.
"Чувствую некое благословение быть частью такой команды, как "Лейкерс" и в целом НБА", - приводит слова восторженного Михайлюка официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.
Напомним, что другой украинец - Иссуф Санон - получил 44-й номер от "Вашингтона". Первым же номером драфта НБА-2018 стал Деандре Эйтон. 19-летний центровой, родившийся на Багамах, был выбран клубом "Финикс".
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