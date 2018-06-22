Михайлюк чувствует, что быть частью Лейкерс - это благословение

Баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк прокомментировал драфт НБА-2018, на котором он был выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" под 47-м номером.

"Чувствую некое благословение быть частью такой команды, как "Лейкерс" и в целом НБА", - приводит слова восторженного Михайлюка официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Напомним, что другой украинец - Иссуф Санон - получил 44-й номер от "Вашингтона". Первым же номером драфта НБА-2018 стал Деандре Эйтон. 19-летний центровой, родившийся на Багамах, был выбран клубом "Финикс".

That purple & gold suits you Svi! #LakeShow pic.twitter.com/qi7XjNWXad

— Los Angeles Lakers (@Lakers) June 22, 2018

Под вторым номером "Сакраменто" выбрал форварда Марвина Бэгли, третий номер "ярмарки новичков" словенский защитник Лука Дончич стал игроком "Атланты", но затем был обменян в "Даллас".


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