Это чемпионат мира, а не цирк: американский арбитр попросил у Роналду футболку

Во втором туре группы B на чемпионате мира Португалия обыграла команду Марокко со счетом 1:0 благодаря мячу Криштиану Роналду на четвертой минуте. Для него это был уже четвертый гол на чемпионате мира после хет-трика в ворота команды Испании (3:3).

Кроме того, Роналду стал европейским рекордсменом по количеству забитых мячей за национальную сборную. С 85-м голом в футболке сборной Португалии он опередил легендарного венгра Ференца Пушкаша, который забил 84 мяча.

Звездный португалец в РоSSии продолжает штамповать рекорды, и, похоже, его игрой особенно впечатлился арбитр матча между Португалией и Марокко американец Марк Гейгер.

Как сообщается, в перерыве матча американец попросил у Роналду его футболку. Камеры не зафиксировали этот момент, однако, об этом поведал нападающий марокканской сборной Нордин Амрабат, ссылаясь на защитника сборной Португалии Пепе.

"Это невероятно. Я не знаю, что делал судья раньше, но сегодня он был впечатлен Роналду. Пепе мне рассказал, как он услышал, что после первого тайма арбитр попросил Роналду, может ли он получить его футболку", - заявил разозленный Амрабат, добавив: "О чем мы здесь говорим? Это чемпионат мира, а не цирк!".