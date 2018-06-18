Сборная Сербии заставила Джоковича менять шорты

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович очень сильно волновался в концовке матча между сборными Сербии и Коста-Рики.

"За последние 15 минут мне пришлось сменить две пары шорт, ведь мы пропустили прошлый чемпионат и два европейских первенства, поэтому отвыкли от напряжения такого уровня", - пошутил Джокович, которого цитируют информационные агентства.