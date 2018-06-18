Сборная Сербии заставила Джоковича менять шорты
Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович очень сильно волновался в концовке матча между сборными Сербии и Коста-Рики.
"За последние 15 минут мне пришлось сменить две пары шорт, ведь мы пропустили прошлый чемпионат и два европейских первенства, поэтому отвыкли от напряжения такого уровня", - пошутил Джокович, которого цитируют информационные агентства.
Напомним, что в первом матче группы Е сборная Сербии обыграла Коста-Рику со счетом 1:0 благодаря классно исполненному штрафному капитаном Александром Коларовым. Центральноамериканская команда стала главной сенсацией на предыдущем чемпионате мира в Бразилии, когда вышла из "группы смерти" с Англией, Италией и Уругваем и затем дошла до четвертьфинала.
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