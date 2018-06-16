Кейруш: Сборная Ирана выводила марокканцев из себя

Главный тренер сборной Ирана Карлос Кейруш рассказал о важнейшей победе над Марокко (1:0).

- Если нам приходится обороняться 89 минут, то что в этом плохого? Когда у нас есть одна минута или даже одна секунда, то мы играем только ради одной цели - победы.

Первые матчи всегда были тяжелыми. У этой игры не было особых отличий, но она получилась прекрасной. Мы очень осторожно изучали соперника. Понимали, что он начнет игру в полную силу и будет мощно атаковать. Мы старались создавать неудобства для марокканцев с помощью того, что выводили из себя и блокировали их плеймекеров, - приводит слова Карлоса Кейруша официальный сайт ФИФА.

Марокко - Иран - 0:1 (0:0)

Голы: Бухаддуз, 90 (автогол) (0:1)


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
Максим Малышев: Шахтер показал свой уровеньМаксим Малышев: Шахтер показал свой уровень
Официально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвалсяОфициально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвался
Феттель выиграл квалификацию Гран-при КанадыФеттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Команда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистовКоманда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистов
Блок рекламы


Похожие новости
Рамос: Такое впечатление, что сборная Испании на похоронахРамос: Такое впечатление, что сборная Испании на похоронах
Сборная Украины: Тот пан в Корее, у кого бросок точнееСборная Украины: Тот пан в Корее, у кого бросок точнее
Сборная Польши перед отъездом на ЧМ разгромила ЛитвуСборная Польши перед отъездом на ЧМ разгромила Литву
Сборная Японии перед ЧМ-2018 порезвилась с ПарагваемСборная Японии перед ЧМ-2018 порезвилась с Парагваем
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
Сборная Австралии прибыла для участия в ЧМ-2018. ФутболСборная Австралии прибыла для участия в ЧМ-2018. Футбол
Азар: Сборная Египта без Салаха - совсем другая командаАзар: Сборная Египта без Салаха - совсем другая команда
Сборная Сербии в Граце уступила чилийцам. ФутболСборная Сербии в Граце уступила чилийцам. Футбол
Сборная Украины: Шапаренко и Бурда спели песню новичкаСборная Украины: Шапаренко и Бурда спели песню новичка
Сборная Австрии омрачила возвращение НойераСборная Австрии омрачила возвращение Нойера
Последние новости
Подгружаем последние новости