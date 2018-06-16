Кейруш: Сборная Ирана выводила марокканцев из себя
Главный тренер сборной Ирана Карлос Кейруш рассказал о важнейшей победе над Марокко (1:0).
- Если нам приходится обороняться 89 минут, то что в этом плохого? Когда у нас есть одна минута или даже одна секунда, то мы играем только ради одной цели - победы.
Первые матчи всегда были тяжелыми. У этой игры не было особых отличий, но она получилась прекрасной. Мы очень осторожно изучали соперника. Понимали, что он начнет игру в полную силу и будет мощно атаковать. Мы старались создавать неудобства для марокканцев с помощью того, что выводили из себя и блокировали их плеймекеров, - приводит слова Карлоса Кейруша официальный сайт ФИФА.
Марокко - Иран - 0:1 (0:0)
Голы: Бухаддуз, 90 (автогол) (0:1)
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