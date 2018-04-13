Звезды украинского футбола сыграют в прощальном матче Горяинова

23 мая на харьковском стадионе "Металлист" состоится уникальный матч, в котором сборная Александра Горяинова встретится со сборной футбольных звезд Украины.

Товарищеский поединок приурочен к завершению 42-летним Горяиновым карьеры игрока. Легендарный вратарь провел за слобожанский коллектив более 500 поединков, став обладателем самой продолжительной "сухой" серии в чемпионатах Украины – 943 минуты. Опытный страж ворот внёс весомый вклад в результаты харьковского "Металлиста", который 8 раз становился призёром национального первенства и доходил до четвертьфинала Лиги Европы.

В этом матче на поле сойдутся кумиры болельщиков "Металлиста" 2000-х со звездами украинского футбола.

Организаторы встречи обещают, что любители футбола будут приятно удивлены составами обеих команд, которые будут опубликованы в ближайшее время.


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