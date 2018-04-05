Макрегор разбушевался после того, как у него отобрали пояс UFC: полиция выдала ордер на арест

Ирландский боец смешанного стиля Конор "Печально известный" Макгрегор больше не является чемпионом UFC в легком весе, заявил президент организации Дейна Уайт. 29-летний ирландец не дрался с ноября 2016 года, когда впервые стал чемпионом, просрочив матч для защиты титула.

Его последнее появление состоялось в августе, когда он участвовал в боксерском поединке с Флойдом Мэйвезером. Ожидается, что Макгрегор появится на ринге в этом году, но больше не будет чемпионом. Как и следовало ожидать, новость не понравилась ирландцу.

"Вы ничего не можете получить", - написал Макгрегор в своем аккаунте, добавив нецензурное слово.

На турнире UFC 223 Макс Холлоуэй имеет шанс получить второй пояс UFC после принятия боя с Хабибом Нурмагомедовым всего за шесть дней до матча. Холлоуэй заменил травмированного Тони Фергюсона, который намеревался получить временный пояс.

Уайт подтвердил, что, несмотря на смену главного события, победитель станет чемпионом. Это будет Холлоуэй или Нурмагомедов, а Макгрегор вернется в ММА осенью и сразится с победителем.

"Не будет временного чемпиона, когда бой закончится, то один из этих двух будет чемпионом и точка. Конор вернется в этом году. Будет бороться в этом году! Посмотрим, как закончится этот матч, а затем посмотрим, что произойдет", - добавил Уайт.

Печально известный заявил, что не отдаст чемпионский пояс, а затем устроил беспорядки в в Barclays Arena, в связи с чем полиция выдала ордер на арест МакГрегора.

Ирландец появился в пресс-центре с компанией и попытался добраться до некоторых из бойцов. На стоянке он ударил в окно фургона, в котором должны быть бойцы (предположительно, там был Хабиб Нурмагомедов) и бросал стулья. В этом хаосе боец Майкл Кьеза получил травму. Дана Уайт подтвердила, что полиция выдала ордер на арест буйного ирландца.

@TheNotoriousMMA is about that life pic.twitter.com/kLRbMVzSzk

— joshua. (@jrsvx) 5 апреля 2018 г.

Conor McGregor is making his presence felt here in NYC. Felice Herrig just posted this clip of him on IG going a little wild. ???? pic.twitter.com/arvUJF1pV2

— Mike Bohn (@MikeBohnMMA) 5 апреля 2018 г.


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