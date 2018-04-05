Чемпионат Европы: На высокогорье - с высокими целями

В субботу в словацком городе Високе-Татры стартует женский чемпионат Европы по шахматам с классическим контролем.

Если углубиться в историю женских континентальных форумов, то можно увидеть, что чаще других в них побеждали представительницы Украины и РоSSии - по 5 раз.

Мария Музычук. Фото: kp.ua

Украинки становились лауреатками в 2000 (Наталья Жукова), 2005, 2008 (оба раза - Екатерина Лагно, выступавшая тогда под сине-желтым флагом), 2015 (Жукова) и 2016 (Анна Ушенина) годах.

Кроме чемпионского титула, в активе Анны Ушениной есть еще и бронзовая медаль за 3-е место на европейском чемпионате в 2008 году. Само же континентальное первенство весьма молодо - является практически ровесником ХХI века.

В предварительном списке участниц нынешнего розыгрыша - 142 шахматистки. До рекорда 2013 года, когда европейский титул оспаривало 169 мастериц дебютов и эндшпилей, далековато. Украина делегирует на нынешний чемпионат Марию Музычук (у нее, выражаясь теннисным языком, первый номер посева, или наивысший рейтинг среди всех участниц еврочемпионата), 2-кратную чемпионку континента Жукову (22-й рейтинг), 2-кратного призера еврофорумов Ушенину (24-й), Инну Гапоненко (30-й), Юлию Осьмак (46-й), Наталью Буксу (50-й), Ольгу Бабий (65-й), Евгению Долуханову (69-й), Ольгу Прудникову (79-й), Елену Мартынкову (80-й), Марьяну Гуду (114-й рейтинг). Отмечу, что нашу страну будут представлять ни много, ни мало две экс-чемпионки мира в классике - Музычук и Ушенина!

Кто способен побороться за высший европейский титул, кроме представительниц сборной Украины? Прежде всего, отмечу великолепную грузинскую тройку - Нино Бациашвили, Нану Дзагнидзе (действующую чемпионку Европы) и Белу Хотенашвили. Традиционно конкурентны будут россиянки Валентина Гунина (2-кратная чемпионка Европы), Александра Горячкина, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Анастасия Боднарук, Алина Кашлинская. Не утратила своих лучших качеств 2-кратная чемпионка Европы шведка Пиа Крамлинг. В хорошей форме, как засвидетельствовали недавние континентальные форумы по рапиду и блицу, пребывают немка Элизабет Пец и полька Моника Соцко. Экс-чемпионка мира и чемпионка Европы-2002 болгарка Антоанета Стефанова, выступающая под флагом Европейского шахматного союза, также вправе претендовать на высший европейский шахматный титул. Вполне могут вмешаться в распределение призовых мест француженка Мари Себаг, а также чемпионка Старого Света-2006 уроженка Калужской области, выступающая ныне за Турцию Екатерина Аталык.

Отмечу, что для многих соискательниц медалей последний месяц выдался весьма интенсивным. Так, наша соотечественница Ушенина принимала участие и в мужском континентальном форуме, и в женских еврочемпионатах по рапиду и блицу. Естественно, определенная усталость накапливается. В то же время, Ушенина пребывает в неплохом игровом тонусе. Осьмак - на подъеме после успеха (6-е место) на еврочемпионате по блицу. Думается, Юля способна преподнести сюрприз и в турнире с классическим контролем.

Общий призовой фонд чемпионата составляет 65 000 евро . Победительница турнира получит 11 000 евро , 2-й призер - 9000, 3-й - 7000, участница, занявшая 20-е место (последнее из призовых), - 1000 евро . Первые 14 шахматисток получат путевки на женский чемпионат мира ФИДЕ (согласно предварительному плану, он должен пройти в ноябре текущего года в роSSийском Ханты-Мансийске). 1-й тур состоится 8 апреля, заключительный - 19-го. Предусмотрен один выходной день - 15 апреля.

Соревнования пройдут в 4-звездочной гостинице городка Високе-Татры «Гранд Отель Бельвью», расположенной в словацком национальном парке Высокие Татры. Само место проведения чемпионата представляет собой 5-тысячный населенный пункт, имеющий в то же время наибольшую площадь среди городов Словакии. Почему так? Дело в том, что Високе-Татры делятся на три кадастровых района, в которые входят полтора десятка горнолыжных курортов, разбросанных на значительном расстоянии друг от друга. Наиболее известными из них являются Штрбске-Плесо и Татранска-Ломница. Здесь легко дышится, свежайший горный воздух способствует общему оздоровлению и вдумчивой подготовке к шахматным баталиям. Словом, все условия для создания шедевров на черно-белых клетках!

Надеюсь, что наши девушки не ударят в грязь лицом в словацком высокогорье, и безмедальная неудача в прошлом году в Риге сменится медальным уловом в Высоких Татрах!